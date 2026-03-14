Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 15 τραυματίες από μία ρωσική αεροπορική επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας έξω από το Κίεβο, σύμφωνα με σημερινές δηλώσεις αξιωματούχων.

Η νέα επίθεση στην Ουκρανία είχε στόχο κτίρια κατοικιών και εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, αλλά και σημαντικές υποδομές σε τέσσερις συνοικίες του Κιέβου, δήλωσε ο Μίκολα Κάλασνικ που ηγείται της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Οι αναφορές για καταστροφές εξακολουθούν να φτάνουν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται, δήλωσε ο ίδιος.

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποιούν σε τακτά χρονικά διαστήματα αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά ουκρανικών πόλεων που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση πίσω από τη γραμμή του μετώπου των πολεμικών συγκρούσεων στον τετράχρονο πόλεμο, ενώ στους στόχους που πλήττονται περιλαμβάνονται ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά κι άλλες κρίσιμες υποδομές.

Ταχεία απογείωση πολωνικών και συμμαχικών μαχητικών αεροσκαφών, μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή στην Ουκρανία

Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν ταχύτατα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, μετά την αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησαν ρωσικά βομβαρδιστικά μακράς ακτίνας δράσης κατά της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία ανακοίνωση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων.

Δεν παρατηρήθηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, ανέφερε σε μία ξεχωριστή ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, η επιχειρησιακή διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας, μετά το πέρας των επιχειρήσεων εναέριας επιτήρησης.