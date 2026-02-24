Ο κόσμος της ΑΕΚ έχει ξεσηκωθεί ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο και ήδη «εξαφάνισε» 8.000 εισιτήρια, αριθμός που θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες μέρες.

Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος η Ένωση βρίσκεται στην 1η θέση και στόχος της είναι να μπει ως πρωτοπόρος στα play off. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να κάνει μόνο νίκες στα παιχνίδια που απομένουν και το πρώτο εξ αυτών είναι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Πρόκειται για ένα εκτός έδρας παιχνίδι που θα είναι σαν… εντός έδρας για τους «κιτρινόμαυρους», καθώς οι οπαδοί τους ετοιμάζονται να κατακλύσουν τις εξέδρες. Η ΠΑΕ ζήτησε από τον Βόλο όλα τα εισιτήρια του αγώνα και μέσα σε λίγες ώρες, όπως έγινε γνωστό, έχουν ήδη διατεθεί 8.000

Ο αριθμός θα ανέβει κι άλλο τις επόμενες μέρες καθώς το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) θα ανοίξουν κι άλλες θύρες, με τους οπαδούς της ΑΕΚ να περιμένουν πώς και πώς για να αγοράσουν όλα τα εισιτήρια και να μετατρέψουν σε… Allwyn Arena το Πανθεσσαλικό Στάδιο.