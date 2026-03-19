Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να σταματήσουν τον πόλεμο, και το Ιράν να σταματήσει να επιτίθεται στις γειτονικές χώρες.

“Είναι καιρός να σταματήσει αυτός ο πόλεμος που κινδυνεύει να ξεφύγει εντελώς εκτός ελέγχου”, δήλωσε ο Γκουτέρες στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντησή του με ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζήτησε επίσης να σταματήσει το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ, που απειλεί την παγκόσμια οικονομία.