Ο Χρίστος Δήμας μιλώντας στο 4o Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη τόνισε ότι ο πρωθυπουργός έχει αναδείξει την Αλεξανδρούπολη ως «κομβικό σημείο συνδεσιμότητας» με άξονα που φτάνει έως την Οδησσό.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έθεσε ως βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της Μακεδονίας-Θράκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται «μεταξύ δύο ζωνών αστάθειας» και καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις ενεργειακές ροές και την εφοδιαστική αλυσίδα. Αναφέρθηκε στον διάδρομο Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο (BBA), ο οποίος «αναδύεται ως στρατηγικός ευρωπαϊκός άξονας», τονίζοντας ότι πρέπει να ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, όπως ο IMEC.

Επίσης, επεσήμανε ότι μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων υλοποιούνται έργα ύψους 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030, τα οποία περιλαμβάνουν οδικές υποδομές και νέες δομές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία «προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της», τονίζοντας ότι «θα αναβαθμιστεί σημαντικά» και ότι «θα γίνει ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος της χώρας», με νέους σταθμούς ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά, όπως σημείωσε, πλαισιώνονται από υποδομές logistics και εντάσσονται σε ευρύτερη στρατηγική που αφορά στον άξονα Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, σε ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων και κτιριακές παρεμβάσεις, κάνοντας λόγο για «πολυεπίπεδη δράση» με στόχο τόσο την ανάδειξη της περιοχής σε «πόλο καθοριστικής σημασίας» όσο και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της διεθνούς αστάθειας, σημειώνοντας ότι «η αναταραχή μας απασχολεί όλους», ωστόσο υπογράμμισε ότι προτεραιότητα παραμένει «η επιμονή να υλοποιήσουμε τα στρατηγικά μας πρότζεκτ στους χρόνους που έχουμε θέσει». Όπως είπε, «καλούμαστε να ωριμάσουμε και να υλοποιήσουμε δεκάδες έργα» που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών.

Ειδική αναφορά έκανε στα έργα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα οποία «αναβαθμίζουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μεγαλύτερο στόλο», καθώς και στη διασύνδεσή του με την Εγνατία Οδό, η οποία ολοκληρώνεται. Σημείωσε ότι βρίσκεται επί τάπητος σχέδιο, ώστε ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης και το αεροδρόμιο να λειτουργήσουν ως ενιαίος κόμβος, ενισχύοντας τη δυναμική της περιοχής.

Αναφέρθηκε επίσης σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, παρεμβάσεις στην υγεία και σε έργα στους Κήπους για την αποσυμφόρηση της αυξημένης κίνησης. Τόνισε ακόμη ότι η προσέγγιση δεν περιορίζεται σε μία αποκρατικοποίηση, αλλά σε συνολική αξιοποίηση υποδομών που θα δημιουργήσει «μεγαλύτερη υπεραξία γύρω από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης».

Ο Γενικός Διευθυντής της Thermoilektriki Komotinis, Ευάγγελος Παπαδημητρίου, υπογράμμισε ότι «σε περιόδους κρίσης η ενέργεια δεν αποτελεί μόνο οικονομικό αγαθό αλλά ζήτημα ασφάλειας», επισημαίνοντας τη σημασία των επενδύσεων σε υποδομές. Όπως ανέφερε, η ανθεκτικότητα μιας χώρας εξαρτάται από την προετοιμασία και τις επενδύσεις της, σημειώνοντας ότι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Αναφερόμενος στον σταθμό της εταιρείας στην Κομοτηνή, σημείωσε ότι λειτουργεί από το 2025 και «συνεισφέρει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού», καλύπτοντας τη ζήτηση όταν οι ΑΠΕ δεν επαρκούν και παρέχοντας ευελιξία στο σύστημα.

Ο Αντιπρόεδρος και Managing Director Βαλκανίων της Hill International, Ιωάννης Κιρκινέζης, σημείωσε ότι «κάθε περίοδος κρίσης έχει και τις ευκαιρίες της», υπογραμμίζοντας ότι η Θράκη «δεν βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγής αλλά στο επίκεντρο ιστορικής μετάβασης». Όπως ανέφερε, οι επενδυτές πλέον αναζητούν περιοχές που μπορούν να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, χαρακτηρίζοντας τη Θράκη «μέρος της νέας γέφυρας της Ευρώπης». Τόνισε ότι η πρόκληση είναι αν η συγκυρία θα μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη αναζητά «νέες αξιόπιστες πύλες και διαδρόμους συνδεσιμότητας και ασφάλειας».

Ο Επικεφαλής Αποθήκευσης Άνθρακα της EnEarth, Νικόλας Ρήγας, σημείωσε ότι «πρέπει να εκμεταλλευτούμε την κρίση και να δούμε μπροστά», θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία της κοινωνίας και της βιομηχανίας από μελλοντικές κρίσεις. Αναφέρθηκε στο έργο Prinos CO2, το οποίο «αδειοδοτήθηκε τον Φεβρουάριο» και, όπως είπε, «θα επιτρέψει στη βιομηχανία να είναι και πράσινη», προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργο που «ξαναδημιουργεί το offshore industry στην Ελλάδα» και αποτελεί «το επόμενο βήμα για να μείνουμε στην τοπική κοινωνία».