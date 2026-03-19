Η τραγική υπόθεση της 57χρονης καθηγήτριας Αγγλικών στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε καταγγείλει πιέσεις και bullying στο σχολείο, έφερε στο φως ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εκπαιδευτικοί σε όλη τη χώρα και αυτό δεν είναι άλλο από τη βία και την επιθετικότητα από μαθητές μέσα στις σχολικές αίθουσες.

Καθηγητές και δάσκαλοι περιγράφουν σοκαριστικές καταστάσεις που βιώνουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή στα διαλείμματα, στιγμές που αφήνουν βαθιά σημάδια στη ψυχολογία τους.

«Στην τάξη μου πέταξαν στυλό στον πίνακα ενώ ήμουν γυρισμένη, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσω. Έριξαν την πόρτα, με κλώτσησαν και με έβρισαν», δήλωσε εκπαιδευτικός στο Live News.

H ίδια εκπαιδευτικός κατήγγειλε πως όταν απευθύνθηκε στη διευθύντρια για σωματική βία, η παρέμβαση ήταν ανύπαρκτη: «Κλείδωσε από μέσα και δεν βοήθησε καθόλου».

Η αίσθηση ατιμωρησίας, σε συνδυασμό με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο σπίτι τους, οδηγεί σε εκρηκτικές καταστάσεις, με καθηγητές να δηλώνουν πως «δεν αντέχουμε άλλο».

Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών τονίζουν ότι η πίεση μέσα στην τάξη έχει σοβαρές συνέπειες για την ψυχική υγεία των δασκάλων και τη λειτουργία των σχολείων.