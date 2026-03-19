Ένα ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίσσεται σε νοσοκομείο της Φλόριντα, όπου μια ασθενής αρνείται να εγκαταλείψει το δωμάτιό της, παρά το γεγονός ότι έχει λάβει εξιτήριο εδώ και πέντε μήνες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Το Tallahassee Memorial Healthcare προχώρησε σε αγωγή εναντίον της γυναίκας, ζητώντας από δικαστή να εκδώσει εντολή απομάκρυνσής της από το δωμάτιο, ακόμη και με τη συνδρομή της αστυνομίας αν χρειαστεί. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, η παραμονή της στερεί πολύτιμους πόρους από άλλους ασθενείς που έχουν ανάγκη άμεσης φροντίδας. «Η συνεχιζόμενη παραμονή της εμποδίζει τη χρήση του κρεβατιού για ασθενείς που χρειάζονται οξεία περίθαλψη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αγωγή.

Η γυναίκα εισήχθη για θεραπεία και έλαβε επίσημα εξιτήριο στις 6 Οκτωβρίου, όταν οι γιατροί έκριναν ότι δεν χρειαζόταν πλέον νοσηλεία. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του προσωπικού να οργανώσουν την αποχώρησή της, ακόμη και με τη βοήθεια συγγενών ή προσφέροντας μεταφορά για την έκδοση απαραίτητων εγγράφων, εκείνη αρνείται να φύγει.

According to the lawsuit, the woman was admitted to the hospital for medical treatment and a formal discharge order was issued Oct. 6 after it was determined that she no longer needed acute care services. https://t.co/IFtjGHs4gG — NBC News (@NBCNews) March 19, 2026

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια της αρχικής νοσηλείας, το ύψος του λογαριασμού ή πώς κατάφερε να παραμείνει στο νοσοκομείο για τόσο μεγάλο διάστημα μετά το εξιτήριο. Η ίδια δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο και φαίνεται να χειρίζεται μόνη της την υπόθεση, ενώ δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί της.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε διαδικτυακή ακρόαση στο τέλος του μήνα, με το νοσοκομείο να επιδιώκει την άμεση απομάκρυνσή της, επικαλούμενο τόσο τη λειτουργία του ιδρύματος όσο και την ανάγκη εξυπηρέτησης άλλων ασθενών.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, τα νοσοκομεία υποχρεούνται να παρέχουν επείγουσα φροντίδα σε όλους, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας. Ωστόσο, όταν οι γιατροί κρίνουν ότι ο ασθενής μπορεί να συνεχίσει τη θεραπεία εκτός νοσοκομείου, προβλέπεται η έκδοση εξιτηρίου με οδηγίες για τη συνέχεια της φροντίδας, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται να αγνοείται.