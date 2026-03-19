Η νίκη με 1-0 στο ΟΑΚΑ, στο πρώτο παιχνίδι, δεν ήταν αρκετή για τον Παναθηναϊκό, καθώς ηττήθηκε με 4-0 από τη Μπέτις στη ρεβάνς και αποκλείστηκε στους «16» του Europa League.

Το ξεκίνημα του αγώνα θα μπορούσε να ήταν απλά ιδανικό για τους «πράσινους», καθώς στο 5′ ο Ρενάτο Σάντσες πέρασε την κάθετη για τον Πελίστρι που βγήκε τετ α τετ αλλά ο Πάου Λόπεθ απέκρουσε με το πόδι. Ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 0-1, δεν έγινε όμως και αμέσως μετά ήρθε το… 1-0.

Στο 8ο λεπτό ο Κούτσο έκανε το σουτ, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ρουιμπάλ κοντρόλαρε και νίκησε από κοντά τον Λαφόν, δίνοντας το προβάδισμα στους γηπεδούχους. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ προσπάθησε να ανασυνταχθεί και να κάνει το παιχνίδι της στη συνέχεια, δυσκολευόταν όμως να γίνει επικίνδυνη.

Οι Ισπανοί, από την άλλη πλευρά, είχαν ένα σουτ του Φορνάλς στο 16′ που μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Λαφόν και το ματς συνεχίστηκε χωρίς κάποια μεγάλη φάση, αν και ο Παναθηναϊκός έβγαινε μπροστά και είχε διαστήματα στα οποία προσπαθούσε να πιέσει τη Μπέτις.

Το «τριφύλλι» έβρισκε χώρους για να βγει μπροστά αλλά αυτό ήταν παρακινδυνευμένο καθώς θα άφηνε, με τη σειρά του, χώρους για τους γηπεδούχους που έβγαιναν γρήγορα μπροστά και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο… Στο 45′, σε μια φάση που ο Καλάμπρια ζήτησε φάουλ του Εζαλζουλί, ο Άμραμπατ με απίθανο σουτ εκτός περιοχής άφησε άγαλμα τον Λαφόν γράφοντας το 2-0.

Οι «πράσινοι» ήταν, πλέον, με την πλάτη στον τοίχο και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα στο 53′, όταν ο Ρουιμπάλ πέρασε την πάσα για τον Κούτσο και αυτός, μόνος προ του Λαφόν, πλάσαρε σωστά για να ανεβάσει το σκορ στο 3-0. Ο Ράφα Μπενίτεθ αντέδρασε βγάζοντας Σάντσες και Μπακασέτα για να βάλει Τσιριβέγια και Τσέριν, τα πράγματα όμως ήταν μη αντιστρέψιμα.

Ο Παναθηναϊκός ήταν φανερό ότι το ήθελε πολύ, δεν μπορούσε όμως να αντιδράσει και στο 66′ ο Εζαλζουλί έφυγε από αριστερά, πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα για τον Άντονι που με πλασέ έγραψε το 4-0, με τους οπαδούς της Μπέτις να έχουν στήσει πάρτι για την πρόκριση της ομάδας τους, η οποία στο 82′ είχε μεγάλη ευκαιρία και για 5ο γκολ με το τετ α τετ του Εζαλζουλί αλλά ο Λαφόν απέκρουσε.

Μπέτις (Μανουέλ Πελεγκρίνι): Πάου Λόπεθ, Μπεγερίν, Μπάρτρα, Νάταν, Ροντρίγκες, Άντονι, Φορνάλς (73′ Αλτιμίρα), Άμραμπατ (62′ Ρόκα), Εζαλζουλί, Κούτσο Ερνάντες (73′ Άβιλα), Ρουιμπάλ (62′ Φιντάλγκο).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας (55′ Τσέριν), Σάντσες (55′ Τσιριβέγια), Καλάμπρια, Ταμπόρδα (85′ Σιώπης), Πελίστρι (71′ Τζούριτσιτς), Τεττέη (71′ Σφιντέρσκι).