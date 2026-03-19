Η ώρα για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Μπέτις για τη φάση των «16» του Europa League έφτασε, με τους «πράσινους» να έχουν το προβάδισμα μετά τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς, στο ΟΑΚΑ.

Το «τριφύλλι» θέλει για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-03 να βρεθεί στους προημιτελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης, γνωρίζει όμως πως τα πράγματα μόνο εύκολα δεν θα είναι στην έδρα της Μπέτις.

Όπως και να έχει, στις τάξεις του Παναθηναϊκού υπάρχει πίστη, αποφασιστικότητα και αισιοδοξία για πρόκριση, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποφεύγει τις εκπλήξεις στην αρχική 11άδα.

Οι «πράσινοι» παρατάσσονται με τους Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Σάντσες, Καλάμπρια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τεττέη.

Στον πάγκο είναι οι Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Αντίνο, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Κότσιρας, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.