Σημαντικές εξελίξεις φέρνει η ένταξη του International Baccalaureate (IB) στη δημόσια εκπαίδευση, με την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη να ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του προγράμματος σε 13 σχολεία της χώρας.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία πιστοποίησης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Μάιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη λειτουργίας του IB από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πώς θα λειτουργήσει το IB στα δημόσια σχολεία

Η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς για πρώτη φορά το πρόγραμμα International Baccalaureate περνά από τη θεωρία στην πράξη, με σαφές πλαίσιο εφαρμογής και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως το IB δεν αποτελεί νέο τίτλο σπουδών για την Ελλάδα, καθώς ήδη αναγνωρίζεται ως ισότιμο με το απολυτήριο Λυκείου από το 1995. Αυτό που αλλάζει πλέον είναι η δυνατότητα υλοποίησής του μέσα στα δημόσια σχολεία, με οργανωμένη δομή, πιστοποίηση και κατάλληλη στελέχωση.

Τι ισχύει για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο θέμα της εισαγωγής στα ΑΕΙ. Η Σοφία Ζαχαράκη ξεκαθάρισε ότι δεν αλλάζει το ισχύον σύστημα:

Η εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια θα συνεχίσει να γίνεται αποκλειστικά μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Δεν εξετάζεται κανένα ενδεχόμενο εισαγωγής μέσω του IB

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η εφαρμογή του IB στα δημόσια σχολεία θα εξελιχθεί σε στάδια:

Απρίλιος 2026: Ολοκλήρωση αιτήσεων πιστοποίησης

Μάιος 2026: Επισκέψεις αξιολόγησης στα σχολεία

Ιούνιος 2026: Τελικές αποφάσεις από τον Οργανισμό IB

Σεπτέμβριος 2026: Έναρξη λειτουργίας των πρώτων προγραμμάτων

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου, με στόχο ένα πιο εξωστρεφές και σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς όμως να αλλάζει το βασικό πλαίσιο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα 13 υποψήφια Σχολεία είναι τα εξής

ΑΤΤΙΚΗ

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων

Πρότυπο ΓΕΛ Αγ. Αναργύρων

Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου

Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1ο Πρότυπο ΓΕΛ Μανόλης Ανδρόνικος

Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

ΒΟΛΟΣ

Μουσικό Σχολείο Βόλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου