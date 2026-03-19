Το Ιράν δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εμπλουτίζει ουράνιο ή να κατασκευάζει βαλλιστικούς πυραύλους μετά από 20 ημέρες αεροπορικών επιθέσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη.

«Κερδίζουμε και το Ιράν καταστρέφεται», δήλωσε ο Νετανιάχου, επισημαίνοντας ότι το οπλοστάσιο πυραύλων και drones του Ιράν υποβαθμίζεται μαζικά και θα καταστραφεί.

«Αυτό που καταστρέφουμε τώρα είναι τα εργοστάσια που παράγουν τα εξαρτήματα για την κατασκευή αυτών των πυραύλων και των πυρηνικών όπλων που προσπαθούν να κατασκευάσουν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Ο Νετανιάχου δεν παρέθεσε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του ότι το Ιράν δεν έχει πλέον την ικανότητα να εμπλουτίζει ουράνιο.

March 19, 2026

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ήταν το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με τη μεσολάβηση τρίτων, οι οποίες τελικά απέτυχαν, με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να εξαπολύουν αεροπορική επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Το Ιράν ανταπέδωσε πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών του Κόλπου, ενώ παράλληλα περιόρισε τη διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Στενό του Ορμούζ.

Παρά τον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τρεις εβδομάδες, είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πει κανείς αν οι Ιρανοί θα βγουν στους δρόμους για να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κυβέρνησή τους, δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Εναπόκειται στον ιρανικό λαό να το αποδείξει αυτό, να επιλέξει τη στιγμή και να ανταποκριθεί στις περιστάσεις», είπε.

Ενώ ο πόλεμος μέχρι στιγμής διεξάγεται μέσω αεροπορικών επιθέσεων, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι πρέπει να υπάρχει και μια χερσαία συνιστώσα και ότι «υπάρχουν πολλές δυνατότητες για αυτή τη χερσαία συνιστώσα». Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε επίσης ότι έσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση.

«Πιστεύει πραγματικά κανείς ότι μπορεί κάποιος να πει στον Πρόεδρο Τραμπ τι να κάνει;», είπε.