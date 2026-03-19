Τις θέσεις της σχετικά με τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών μετακίνησης παρουσίασε η Γενική Διευθύντρια της Freenow by Lyft Ελλάδας Άσπα Τοπαλίδου κατά την συνεδρίαση της Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, όπου 31 φορείς τοποθετήθηκαν επί του ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τη ρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου των μεταφορών, προτείνοντας λύσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση της επιβάρυνση του κυκλοφοριακού, και επομένως της καθημερινότητας των πολιτών.

Η εταιρεία, που συνδυάζει την ηγετική θέση της ως το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα με την τεχνογνωσία της αμερικανικής Lyft, δραστηριοποιείται στη χώρα μας για πάνω από 15 χρόνια, εξελισσόμενη από την εγχώρια καινοτόμο εφαρμογή Taxibeat, σε διεθνή παίκτη. Σήμερα, η πλατφόρμα λειτουργεί σε πάνω από 20 πόλεις, συνεργάζεται με περισσότερους από 14.000 οδηγούς σε όλη την Ελλάδα, και μετρά πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Η εκπρόσωπος της Freenow by Lyft τόνισε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, αλλά επισήμανε ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν παρέχει αποσαφήνιση σε κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα, δεν ξεκαθαρίζει τη φορολογική διαφάνεια και την υποχρέωση εμφάνισης κύκλου εργασιών και απόδοσης ΦΠΑ εντός της χώρας, ενώ αφήνει ασαφές το πλαίσιο για τις εκπτώσεις στο κόμιστρο. Η εταιρεία ζήτησε ίσους και σαφείς κανόνες για όλες τις πλατφόρμες, όπως άλλωστε έχει αναφέρει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις της.

Όσον αφορά τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), ανέφερε ότι η εμπειρία από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά δείχνει ότι οι υποδομές της χώρας έχουν συγκεκριμένα όρια. Σημείωσε δε ότι η ανεξέλεγκτη αύξηση των Ε.Ι.Χ. θα αυξήσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και την ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών, πλήττοντας τελικά το ίδιο το τουριστικό μας προϊόν. Η εταιρεία πρότεινε συγκεκριμένα δύο μέτρα: α) τον καθορισμό ανώτατων ορίων οχημάτων ανά περιοχή, με βάση τις πραγματικές αντοχές των υποδομών κάθε περιοχής, και β) τη θεσμοθέτηση αυστηρού ψηφιακού μητρώου Ε.Ι.Χ., ώστε η Πολιτεία να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό οχημάτων και να προλαμβάνει φαινόμενα υπερκορεσμού. Στόχος, όπως τόνισε η κ. Τοπαλίδου «είναι η δημιουργία μιας οργανωμένης αγοράς που σέβεται τόσο τις ανάγκες των κατοίκων όσο και τις αντοχές των υποδομών, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των μετακινήσεων σε όλη τη χώρα».