Συνάντηση εργασίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Κούτρα.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, η κ. Μενδώνη ενημέρωσε τον παναγιώτατο για την πρόοδο των έργων αποκατάστασης και ανάδειξης που υλοποιεί αυτήν την περίοδο το υπουργείο Πολιτισμού επί σημαντικών χριστιανικών μνημείων, σε όλη την ελληνική επικράτεια, για τα θετικά αποτελέσματα του Φόρουμ στην Καππαδοκία, καθώς και για τα έργα προστασίας και συντήρησης που εξελίσσονται στα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής από το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Το ενδιαφέρον του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας για τα συγκεκριμένα σημεία είναι δεδομένο, καθώς είναι γνωστό ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις πετροκομμένες μονές της Καππαδοκίας και τις εκκλησίες της περιοχής, τις οποίες επισκέπτεται, με κάθε ευκαιρία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Φανάρι, ο κ. Βαρθολομαίος εξέφρασε στην υπουργό Πολιτισμού τις ευχαριστίες του για τη συντήρηση του ξυλόγλυπτου τέμπλου και των 12 προσκυνηταρίων του Πατριαρχικού Ναού του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, έργο το οποίο ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Η περιοδεία στους αρχαιολογικούς χώρους

Η συγκεκριμένη συνάντηση έλαβε χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του 1ου Πολιτιστικού Φόρουμ Ελλάδος-Τουρκίας, στην Καππαδοκία, μια πρωτοβουλία που είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη της διμερούς πολιτιστικής συνεργασίας και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επαφής της υπουργού με τον Τούρκο ομόλογό της, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αποστολή ξεναγήθηκε σε κορυφαία ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν ο αρχαιολογικός χώρος των Πασαμπαγλαριών (Paşabağları), ένας από τους πλέον γνωστούς προορισμούς της Καππαδοκίας, ο οποίος φημίζεται για τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς της περιοχής.

Κατά την παραμονή της στην Καππαδοκία, η Ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού επισκέφθηκε, επίσης, την Εκκλησία της Παναγίας και την υπόγεια πόλη του Καϊμακλί, έναν από τους σημαντικότερους υπόγειους οικισμούς της περιοχής.

Οι επαφές για την προστασία της κληρονομιάς

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Ελληνίδα υπουργός είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τις περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες» της Καππαδοκίας, οι οποίες συγκαταλέγονται στους πλέον εντυπωσιακούς φυσικούς σχηματισμούς παγκοσμίως.

Την κ. Μενδώνη συνόδευσαν η επικεφαλής της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Γκιόζντε Σαχίν, ο πρόεδρος της Διοίκησης της Περιοχής Καππαδοκίας, Τζεμ Ασλανμπάι και ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, Θεόδωρος Μπιζάκης.

Επίσης, η κ. Μενδώνη ενημερώθηκε για τις δράσεις και τα προγράμματα που εφαρμόζονται για την προστασία και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.