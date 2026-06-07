Στις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη της οικογένειας, επικεντρώθηκε ο υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «φέρνουμε ένα πολυνομοσχέδιο με πολλές κοινωνικά επωφελείς ρυθμίσεις που αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας».

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, τα μέτρα στήριξης αφορούν άμεσα χιλιάδες οικογένειες, με παρεμβάσεις για τη στέγαση, αλλά και για ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο χαρακτήρισε ως «σημαντικό ζήτημα το οποίο συνδυάζει την ανάγκη για ρευστότητα, την ανάγκη για ομαλή λειτουργία της οικονομίας, την ανάγκη να στηρίξουμε συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία».

Πιο συγκεκριμένα, για το ιδιωτικό χρέος, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας προβλέπονται να ενσωματωθούν τέσσερις παρεμβάσεις, όπως ανέλυσε ο κ. Κώτσηρας:

η πρώτη παρέμβαση προβλέπει έκτακτη ρύθμιση χρεών με 72 δόσεις, η οποία καλύπτει οφειλές μέχρι τις 31/12/2023, οι οποίες αποτελούν «το μεγαλύτερο κομμάτι των οφειλών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς το Ελληνικό Δημόσιο», όπως ανέφερε.

η δεύτερη ρύθμιση αφορά τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, καταβάλλοντας το 25% και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο.

η τρίτη ρύθμιση είναι η μείωση του ορίου του κατωφλιού για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, από τις 10.000 στις 5.000.

Επιπλέον, στο πολυνομοσχέδιο θα προστεθεί και διάταξη με την οποία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ». Όπως εξήγησε ο κ. Κώτσηρας, «αυτό που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα είναι, προσπαθώντας να ακούσουμε την κοινωνία και τις ανάγκες της, και επειδή η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, να βρίσκουμε τρόπους που θα αντιμετωπίζουν τις υπαρκτές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς». Τόνισε δε την ανάγκη τήρησης της ισορροπίας και της κουλτούρας πληρωμών, που αποφέρει έσοδα, τα οποία «γυρίζουμε πίσω στην κοινωνία».

Ερωτηθείς για τα περιθώρια περαιτέρω μέτρων εν όψει της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «πάγια πολιτική επιλογή είναι η μείωση βαρών σε πολίτες και επιχειρήσεις».

Σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία πέτυχε τη συγκράτηση της τιμής, προς όφελος των πολιτών και της αγοράς, ενώ σημείωσε ότι έχουν δοθεί επιπροσθέτως 800 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα δοθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου, είπε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επανέλαβε ότι «είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες, στο πλαίσιο του εφικτού, δίνοντας έμφαση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».