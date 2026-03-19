Ένα ασυνήθιστο θέαμα προκάλεσε έντονη συζήτηση στη Λάρισα, όταν κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν στον ουρανό ένα πολεμικό αεροσκάφος με εντελώς διαφορετικό σχεδιασμό από τα συνηθισμένα.

Οι εικόνες που καταγράφηκαν κοντά στην 110 Πτέρυγα Μάχης δείχνουν ένα αεροπλάνο που θυμίζει έντονα το θρυλικό Northrop Grumman B-2 Spirit, ένα από τα πιο εξελιγμένα στρατηγικά βομβαρδιστικά στον κόσμο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το onlarissa.gr

Το «αόρατο» αεροσκάφος που ξεχωρίζει

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι γνωστό για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό «ιπτάμενης πτέρυγας», που δεν εντυπωσιάζει μόνο οπτικά, αλλά εξυπηρετεί και επιχειρησιακούς σκοπούς. Η τεχνολογία stealth που ενσωματώνει μειώνει δραστικά το ίχνος του στα ραντάρ, καθιστώντας το εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr από στρατιωτικές πηγές, το αεροσκάφος φέρεται να είναι πράγματι ένα B-2 Spirit, το οποίο προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Λάρισας λόγω τεχνικού προβλήματος. Εκτιμάται ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Το B-2 μπορεί να μεταφέρει τόσο συμβατικό όσο και πυρηνικό οπλισμό, ενώ διαθέτει δυνατότητα εκτέλεσης αποστολών μεγάλων αποστάσεων χωρίς ανεφοδιασμό. Με εναέριο ανεφοδιασμό, η εμβέλειά του επεκτείνεται σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε σημαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, από το Κοσσυφοπέδιο έως τη Μέση Ανατολή, ενώ το εξαιρετικά υψηλό κόστος κατασκευής και συντήρησης περιόρισε τον αριθμό των αεροσκαφών που κατασκευάστηκαν, ενισχύοντας τον «μυστηριώδη» χαρακτήρα του.

Το περιστατικό στη Λάρισα έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, με τις εικόνες να κάνουν ήδη τον γύρο του διαδικτύου και να πυροδοτούν συζητήσεις για την παρουσία ενός από τα πιο «αόρατα» και ισχυρά αεροσκάφη παγκοσμίως στον ελληνικό εναέριο χώρο.