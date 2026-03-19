Τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Μέσης Ανατολής έχουν δημιουργήσει εφιαλτικά σενάρια για την επόμενη μέρα, με αναλυτές να υποστηρίζουν ότι οι τιμές της ενέργειας μπορεί να ξεφύγουν.

Πιο αναλυτικά, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ χτύπησαν το South Pars, που αποτελεί μέρος του μεγαλύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο μοιράζονται το Ιράν και το Κατάρ. Βρίσκεται ανοιχτά μεταξύ των δύο κρατών του Κόλπου και αποτελεί μια κυλινδρική επέκταση του γιγάντιου North Field του Κατάρ.

Η Τεχεράνη, ως απάντηση στο χτύπημα που δέχτηκε, επιτέθηκε στο Ras Laffan, τον χώρο των βασικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ, προκαλώντας «εκτεταμένες ζημιές» στους μεγαλύτερους προμηθευτές θαλάσσιων φορτίων φυσικού αερίου στον κόσμο.

Επίσης, μετά την επίθεση στο South Pars, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης προειδοποίησαν ότι εκτεταμένοι και σημαντικοί ενεργειακοί στόχοι στην περιοχή, που ανήκουν στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ, αποτελούν πλέον «άμεσους και νόμιμους στόχους» και θα πρέπει να εκκενωθούν πριν ξεκινήσουν οι επιθέσεις «εντός ωρών».

Μεταξύ αυτών είναι το διυλιστήριο Samref της Σαουδικής Αραβίας, κοντά στο λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, και το πετροχημικό συγκρότημα Jubail, καθώς και το πεδίο φυσικού αερίου al-Hosn στα ΗΑΕ και το πετροχημικό συγκρότημα Mesaieed στο Κατάρ.

«Μέχρι στιγμής, το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό τηρήσει τις δηλωμένες ενέργειές του, γεγονός που καθιστά αυτή την απειλή ιδιαίτερα αξιόπιστη», δήλωσε ο Aditya Saraswat της συμβουλευτικής εταιρείας Rystad Energy.

Τα διυλιστήρια Mina al-Ahmadi και Mina Abdullah του Κουβέιτ επλήγησαν επίσης από drones, προκαλώντας πυρκαγιές και στις δύο εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Κουβέιτ.

Εν τω μεταξύ, στο συγκρότημα Habshan των ΗΑΕ, μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου στον κόσμο, θραύσματα από αναχαιτισμένους πυραύλους προκάλεσαν την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την κρατική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου Adnoc. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι επλήγη και το πεδίο πετρελαίου Bab.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι αγορές φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν μετά τις επιθέσεις, με τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς να ανεβαίνει γρήγορα κατά 30% μόλις ξεκίνησε η συνεδρίαση, διπλασιάζοντας την τιμή πριν από την κρίση και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2023.

«Βρισκόμαστε πλέον καλά στο δρόμο για το σενάριο της καταστροφικής κρίσης φυσικού αερίου», δήλωσε ο Σολ Καβόνικ, επικεφαλής έρευνας στη συμβουλευτική MST Marquee. Προειδοποίησε ότι η διαταραχή στην προμήθεια LNG θα μπορούσε να διαρκέσει μήνες ή ακόμη και χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, ανάλογα με την έκταση των ζημιών, διατηρώντας υψηλές τις τιμές του αερίου.

Ο κίνδυνος παρατεταμένης στρατιωτικής επιθετικότητας και οι μακροπρόθεσμες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής έχουν εντείνει τους φόβους στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, που εξακολουθούν να ανακάμπτουν από το μεγαλύτερο σοκ προμήθειας ενέργειας στην ιστορία μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Η τιμή του Brent, του διεθνούς δείκτη αναφοράς, αναμένεται να ξεπεράσει τα 120 δολάρια το βαρέλι άμεσα μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με αναλυτές της Rystad Energy, με περαιτέρω αυξήσεις πιθανές ανάλογα με τη σοβαρότητα των ζημιών.