Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπέτις στον δεύτερο αγώνα για τη φάση των «16» του Europa League και είναι πίσω στο σκορ με 1-0 μετά το γκολ του Ρουιμπάλ στο 8′.

Οι «πράσινοι», οι οποίοι είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι, είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο 5′ με το τετ α τετ του Πελίστρι μετά την κάθετη του Ρενάτο Σάντσες, ο Πάου Λόπεθ όμως απέκρουσε με το πόδι.

Και αφού δεν έγινε το 0-1, έγινε αμέσως μετά, στο 8′, το 1-0: Τρομερό σουτ του Κόουτσο στο οριζόντιο δοκάρι και στην επαναφορά ο Ρουιμπάλ κοντρόλαρε και νίκησε από κοντά τον Λαφόν.