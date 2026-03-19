Οι στοχευμένες επιθέσεις σε βασικές ενεργειακές υποδομές του Περσικού Κόλπου ανοίγουν ένα νέο, εξαιρετικά επικίνδυνο κεφάλαιο στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, μετατρέποντας την ενέργεια σε πεδίο μάχης με παγκόσμιες συνέπειες. Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου στην καρδιά του Περσικού Κόλπου γίνονται πλέον πρωτεύοντες στόχοι, με την αγορά να προεξοφλεί παρατεταμένη αστάθεια στις τιμές και στις ροές εφοδιασμού.

Η ισραηλινή επίθεση στο γιγαντιαίο κοίτασμα South Pars –το «κόσμημα του στέμματος» της ιρανικής βιομηχανίας ενέργειας– σηματοδότησε την πρώτη ευθεία κλιμάκωση πάνω στην ίδια την καρδιά της παραγωγής φυσικού αερίου στον Περσικό Κόλπο. Το κοίτασμα South Pars, που το Ιράν μοιράζεται με το Κατάρ και θεωρείται το μεγαλύτερο στον κόσμο σε φυσικό αέριο, είναι κομβικό για τις εξαγωγές LNG και την τροφοδοσία αγορών από την Ευρώπη μέχρι την Ασία.

Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση, με δύο επιθέσεις σε μεγάλο ενεργειακό κόμβο στο Κατάρ και καταιγισμό πυραύλων προς τη Σαουδική Αραβία, όπου συντρίμμια έπεσαν κοντά σε διυλιστήριο, επιβεβαιώνοντας ότι οι υποδομές ενέργειας σε όλο τον Περσικό Κόλπο έχουν μπει στο στόχαστρο. Η αλυσίδα αυτών των χτυπημάτων ενισχύει τους φόβους για μια σύγκρουση χωρίς «κόκκινες γραμμές» γύρω από την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή.

Η αγορά πετρελαίου σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού

Αναλύσεις διεθνών οίκων και ρεπορτάζ για την αγορά εμπορευμάτων προειδοποιούν ότι, αν οι απειλές του Ιράν και οι επιθέσεις σε υποδομές υλοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, η τιμή του πετρελαίου μπορεί να εκτιναχθεί προς ή και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι το Brent μπορεί να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα γύρω από τα 100 δολάρια τουλάχιστον έως τα μέσα του 2026, καθώς η ασφάλεια της ενέργειας έχει πλέον μετατραπεί σε γεωπολιτικό όμηρο.

Παρότι τάνκερ φλέγονται και η σύγκρουση εξαπλώνεται σε περισσότερα πετρελαϊκά πεδία στη Μέση Ανατολή, οι χρηματιστηριακές αγορές, προς το παρόν, δεν έχουν περάσει σε κατάσταση πλήρους πανικού, γεγονός που αντανακλά την προσδοκία ότι οι μεγάλοι παραγωγοί θα επιχειρήσουν να αποτρέψουν ένα ανεξέλεγκτο σοκ προσφοράς. Ωστόσο, η παρατεταμένη ένταση στον Περσικό Κόλπο, με το Ιράν στο επίκεντρο, συντηρεί ένα κλίμα διαρκούς νευρικότητας τόσο για τις εταιρείες ενέργειας όσο και για τα κράτη–εισαγωγείς.

Το νέο δόγμα: χτυπήματα στα νεύρα της ενεργειακής ασφάλειας

Η στοχοποίηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και πετρελαίου σε Ιράν, Κατάρ και Σαουδική Αραβία δείχνει ότι οι ενεργειακές υποδομές δεν είναι πλέον «off limits», αλλά μέρος ενός δόγματος πίεσης που επιχειρεί να μεταφέρει το κόστος της σύγκρουσης σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Καθώς ο Περσικός Κόλπος παραμένει κεντρικός κόμβος για την τροφοδοσία της υφηλίου, κάθε πλήγμα σε αγωγούς, διυλιστήρια, κοίτασματα και τερματικούς σταθμούς LNG μεταφράζεται άμεσα σε αστάθεια στην προσφορά και στις τιμές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η ενισχυμένη συνεργασία του Ιράν με δυνάμεις όπως η Κίνα και η Ρωσία σε επίπεδο τεχνολογίας, δορυφορικής επιτήρησης και drones, ενδυναμώνει τις δυνατότητες στοχοποίησης κρίσιμων σημείων της ενεργειακής αλυσίδας, από τις πλατφόρμες εξόρυξης μέχρι τα δεξαμενόπλοια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και διεθνώς μετατοπίζεται από τη διαφοροποίηση προμηθευτών στην προστασία των ίδιων των υποδομών ενέργειας που βρίσκονται μέσα στον Περσικό Κόλπο.