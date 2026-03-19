Η ΑΕΚ προκρίθηκε, παρά την ήττα με 0-2 από την Τσέλιε, στους προημιτελικούς του Europa Conference League και αυτό σημαίνει πως έχει πετύχει κάτι που δεν έκανε καμία άλλη ελληνική ομάδα.

Η εκτός έδρας νίκη με 4-0 στο πρώτο παιχνίδι είχε κρίνει τα πάντα, με την Ένωση να παρουσιάζεται πολύ κακή στη ρεβάνς και να γνωρίζει την ήττα με 2-0. Ήττα που προκάλεσε αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους, από τους οποίους ζήτησε συγγνώμη ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του.

Όπως και να έχει, όπως κι αν έπαιξε, το σημαντικό για τους «κιτρινόμαυρους» είναι η πρόκριση, χάρη στην οποία έγραψαν ιστορία καθώς είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει τουλάχιστον στους προημιτελικούς τεσσάρων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ΑΕΚ είχε φτάσει στους «8» του κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1968-69, είχε φτάσει μέχρι τους «4» του κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Γιουβέντους, το 1976-77 και είχε φτάσει δύο συνεχόμενες χρονιές, το 1996-97 και το 1997-98, στους «8» του κυπέλλου Κυπελλούχων.

Τώρα έφτασε στους «8» και του Europa Conference League και περιμένει να δει ποια εκ των Ράγιο Βαγεκάνο ή Σάμσουνσπορ θα είναι η επόμενη αντίπαλό της.