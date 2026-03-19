Η ΑΕΚ δεν ήταν σοβαρή όπως θα ήθελε ο προπονητής της και ηττήθηκε με 0-2 από την Τσέλιε, χάρη στη νίκη της με 4-0 στον πρώτο αγώνα, όμως, πήρε την πρόκριση για τους «8» του Europa Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει Ράγιο Βαγεκάνο ή Σάμσουνσπορ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έλεγε στη συνέντευξη Τύπου την παραμονή του αγώνα ότι ήθελε η ομάδα του να μπει στο παιχνίδι σαν να κυνηγάει την ανατροπή, οι παίκτες του όμως δεν τον άκουσαν… Έτσι, μπήκαν στο ματς χαλαροί, αρκετά χαλαροί και στο 13ο λεπτό έμειναν πίσω στο σκορ…

Ο Ιοσίφοφ πήρε τη μπάλα από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και με σουτ που κόντραρε στον Μουκουντί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Αυτό που περίμεναν όλοι ήταν ότι η Ένωση θα ξυπνούσε έπειτα από αυτό το γκολ και η μεγάλη ευκαιρία του Κουτέσα στο 19′, όταν νικήθηκε από τον Σλούγκα, ήταν προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη… Στο 22′ οι Σλοβένοι είχαν δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ και οι «κιτρινόμαυροι» προσπαθούσαν να πάρουν τον έλεγχο του παιχνιδιού και να πιέσουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Και όχι μόνο δεν κατάφεραν να πιέσουν και να πλησιάσουν στην ισοφάριση, αλλά δέχθηκαν και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο.

Στο 41′ ο Ρότα έκανε λάθος καθώς δεν κατάφερε να απομακρύνει, ο Νιέτο πήρε και έκανε το γύρισμα από αριστερά, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Στρακόσα και ο Βάντσας την έσπρωξε στα δίχτυα για το 0-2, το οποίο έφερε και τις αποδοκιμασίες της Allwyn Arena όταν οι δύο ομάδες έφυγαν για τα αποδυτήρια.

Ο Νίκολιτς δεν έκανε κάποια αλλαγή με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, έκανε όμως δύο λίγα λεπτά μετά. Οι Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς άφησαν τις θέσεις τους σε Ελίασον και Μάνταλο, με τον «δικέφαλο αετό» να απειλεί στο 54′ με το σουτ του Μαρίν εντός περιοχής που απέκρουσε ο Σλούγκα και να ανεβάζει κάπως την απόδοσή του στη συνέχεια.

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν ήταν καλοί, δεν έκαναν τη μία φάση μετά την άλλη, είχαν όμως περισσότερη ένταση σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο και κρατούσαν τη μπάλα στην κατοχή τους, με αποτέλεσμα να μη νιώθουν κάποια απειλή. Έτσι, τα λεπτά περνούσαν χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, με το 0-2 να μένει ως το τέλος και την ΑΕΚ να παίρνει, έστω έτσι, την πρόκριση για τους «8».

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (46′ Μάνταλος), Κουτέσα (52′ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Χουάνχο Νιέτο (46′ Χρκα), Βουκλίσεβιτς, Τουτίσκινας, Μπέιγκερ, Ντάνιελ, Σέσλαρ (63′ Κβέσιτς), Τσάλουσιτς (77′ Καρνίτσικ), Ιοσίφοβ (46′ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66′ Κούτσιτς), Πόζεγκ Βάντσας.