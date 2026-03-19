Στη σύλληψη ενός 16χρονου και του 52χρονου πατέρα του προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Άγιο Δημήτριο, μετά την αποκάλυψη ενός πλήρως εξοπλισμένου εργαστηρίου παρασκευής αυτοσχέδιων κροτίδων που είχε στήσει ο ανήλικος μέσα στο υπνοδωμάτιό του.



Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε όταν ο 16χρονος πιάστηκε να μεταφέρει μια σακούλα με 728 έτοιμες προς πώληση κροτίδες, οι οποίες και κατασχέθηκαν άμεσα. Από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε στο διαμέρισμα αλλά και σε παρακείμενη αποθήκη, βρέθηκε επιπλέον εξοπλισμός και πρώτες ύλες για την κατασκευή εκρηκτικών ειδών:

5.842- κροτίδες,

303- γραμμ. σκόνης τιτανίου,

3- κιλά και -233- γραμμ. σκόνης αλουμινίου,

5- κιλά και -500- γραμμ. σκόνης πυρίτιδας,

640- γραμμ. σκόνης θείου,

3- κιλά νιτρικού καλίου,

216- χάρτινα σωληνάρια έτοιμα για γόμωση,

3- βεγγαλικά,

5- καπνογόνα,

ζυγαριά ακριβείας και

2- χαρτονομίσματα αμφιβόλου γνησιότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ανήλικος φέρεται να είχε αναπτύξει συστηματική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα, κατασκευάζοντας και διαθέτοντας παράνομα μεγάλες ποσότητες κροτίδων στην ευρύτερη περιοχή.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και πλαστογραφία. Παράλληλα, ο 52χρονος πατέρας του αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και συνέργεια στις παραπάνω παράνομες πράξεις.



