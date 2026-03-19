Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε σήμερα, απροειδοποίητα, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών στο 625 Μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού στα Ιωάννινα.



Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι κατά την επίσκεψη τον συνόδευσε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), Στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Άμυνας:

«Επισκέφθηκα απροειδοποίητα, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δ. Χούπη, τους θαλάμους νεοσυλλέκτων του Σημείου Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), στο 625 Μ/Π ΤΠ στα #Ιωάννινα. Επισκέφθηκα επίσης τα μαγειρεία και το εστιατόριο, όπου γευματίσαμε με τα στελέχη & τους νεοσύλλεκτους».