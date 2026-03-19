Την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Miami Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ, πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά τη νίκη του με 2-0 σετ επί του Άρθουρ Φέρι.

Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος έχει πέσει στο Νο51 της παγκόσμιας κατάταξης, μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, έκανε από νωρίς break και τελικά πήρε πολύ εύκολα το πρώτο σετ με 6-1.

Στο δεύτερο ο Φέρι ήταν πολύ βελτιωμένος και το πάλεψε μέχρι τέλους, με αποτέλεσμα όλα να κριθούν στο tie break. Εκεί όπου ο Τσιτσιπάς ήταν πιο ψύχραιμος και με 7-6 έκανε το 2-0 και πήρε τη νίκη.

Τα σετ: 6-1, 7-6