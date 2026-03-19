

Έντονη αίσθηση προκαλούν στην Άγκυρα δημοσιεύματα τουρκικών μέσων που υποστηρίζουν ότι μεταγωγικό C-27J της Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκε στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, στη νότια Τουρκία. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η πτήση εντοπίστηκε σε πραγματικό χρόνο σε πλατφόρμες παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας, γεγονός που παρουσιάζεται ως «ασυνήθιστο» δεδομένου του τεταμένου κλίματος στο Αιγαίο.

Τουρκικά μέσα και χρήστες σε ιστοσελίδες παρακολούθησης πτήσεων σχολιάζουν ότι το ελληνικό αεροσκάφος φαίνεται να είχε πορεία προς τα Άδανα και την αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, ενώ εκφράζονται εικασίες πως η μετακίνηση μπορεί να συνδέεται με δραστηριότητα του ΝΑΤΟ ή ευρύτερες συμμαχικές διεργασίες στην περιοχή.

🔸Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait C-27J Spartan nakliye uçağı, Atina’dan İncirlik Üssü’ne gerçekleştirdiği uçuşun ardından dönüş yolunda. pic.twitter.com/ugB2DfYib3 — Defence Turk (@Defence_Turk) March 19, 2026

Η πληροφορία, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει επισήμως επιβεβαιωθεί από ελληνικές αρχές, ούτε έχουν δοθεί διευκρινίσεις για τον σκοπό και τον χαρακτήρα της συγκεκριμένης αποστολής.

Η πιθανή παρουσία ελληνικού στρατιωτικού αεροσκάφους σε μια από τις πιο κρίσιμες νατοϊκές βάσεις στην τουρκική ενδοχώρα έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν εύθραυστες, με διαρκείς αναφορές σε υπερπτήσεις, παραβιάσεις και ανταγωνισμό ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.