Αν και δυσκολεύτηκε περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς, ο Ολυμπιακός νίκησε με 90-80 τη Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague και έκανε ακόμη ένα βήμα για να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας στα play off.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπήκαν καλά στο παιχνίδι και έμειναν πίσω με 4-10 στο πρώτο δίλεπτο ενώ τα λάθη που έκαναν στη συνέχεια είχαν ως συνέπεια να παραμείνουν πίσω στο σκορ και να είναι στο -5 (19-24) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε συνεχώς αλλαγές ψάχνοντας το κατάλληλο σχήμα καθώς η ομάδα του δεν ήταν καλή, οι Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Μιλουτίνοφ όμως έδωσαν λύσεις στην επίθεση. Έτσι, οι Πειραιώτες προσπέρασαν με 31-31 στο 16′ και έκλεισαν στο +1 (41-40) το πρώτο ημίχρονο.

Με το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, χάρη στον Μιλουτίνοφ, ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +5 (45-40), η Μπασκόνια όμως δεν τα παράτησε αλλά συνέχισε να κάνει το παιχνίδι της και με τον Ομορούγι πέρασε ξανά μπροστά (54-55) στο 25′.

Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το 60-60, εκεί όμως οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν επιμέρους σκορ 9-2, μπήκαν από το +7 (69-62) στο τελευταίο δεκάλεπτο και εκεί πήγαν και στο +11 (80-69), για να έρθει τελικά η νίκη με 90-80 παρά τις προσπάθειες των Ισπανών να ανατρέψουν την κατάσταση.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 41-40, 69-62, 90-80