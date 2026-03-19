Η Ράγιο Βαγιεκάνο θα είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ στους προημιτελικούς του Europa Conference League, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στην Ισπανία στις 9 Απριλίου και τη ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στην Allwyn Arena.

Η Ένωση προκρίθηκε, παρά την ήττα με 0-2 από την Τσέλιε, στους «8» και είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στην Ευρώπη φέτος, έχοντας πλέον μπροστά της τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 9 Απριλίου στην Ισπανία και στις 16 Απριλίου θα γίνει η ρεβάνς στην Allwyn Arena, με τους «κιτρινόμαυρους» να γνωρίζουν από τώρα πως αν προκριθούν στους «4» θα αντιμετωπίσουν όποια ομάδα προκριθεί από το ζευγάρι Μάιντς – Στρασβούργο.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Κρίσταλ Πάλας – Φιορεντίνα

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Άλκμααρ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ

Μάιντς – Στρασβούργο