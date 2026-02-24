«Ακούστε λίγο, αυτό είναι επικίνδυνο. Και εχθές έπρεπε να την έχει αποβάλει ο Φάμελλος», δήλωσε με έμφαση ο Νίκος Καρανίκας, αναφερόμενος στη στάση της Έλενας Ακρίτα και την πρόσφατη δημόσια τοποθέτησή της για τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει βαρείς χαρακτηρισμούς, ζητώντας ουσιαστικά τη διαγραφή της βουλευτή από την κοινοβουλευτική ομάδα.

«Είναι “πράγμα”, όχι άνθρωπος»

Η κόντρα ξέσπασε με αφορμή την ανάρτηση της βουλευτή Επικρατείας, η οποία υποστήριξε πως οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να εμποδίσουν τον Άδωνι Γεωργιάδη να επιθεωρήσει ένα νοσοκομείο. Ο Νίκος Καρανίκας, σχολιάζοντας τις αναφορές της, δήλωσε:

«Δείτε αυτή την influencer, μία που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ από το Επικρατείας – δεν την ψήφισε ο κόσμος. Είναι μία η οποία… δεν θέλω να λέω το όνομά της γιατί με προσβάλλει, έτσι; Βγήκε και είπε ότι “ναι, δεν επιτρέπεται ο Άδωνις να πηγαίνει πουθενά”, ο εκλεγμένος…».

Όταν οι δημοσιογράφοι ζήτησαν διευκρίνιση για το αν αναφέρεται στην κυρία Ακρίτα, ο ίδιος απάντησε: «Μπράβο, μπράβο. Πριν από λίγο αναφερθήκατε… ναι, ναι, μπράβο. Είχατε δίκιο, αυτό το “πράγμα” είπε – γιατί είναι “πράγμα”. Ο άνθρωπος είναι αποτέλεσμα συνεννόησης, είναι πολιτισμός. Ειδάλλως είναι θηλαστικό και βάζει την ισχύ, τη δύναμη μπροστά».

Η θέση για τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον τραμπουκισμό

Αναφερόμενος στον ρόλο του Υπουργού, πρόσθεσε: «Αυτό το “πράγμα” μας είπε ότι ένας υπουργός, που είναι εκλεγμένος βουλευτής σε μία εκλεγμένη κυβέρνηση, που έχει πρόγραμμα με το οποίο εκλέχτηκε –το οποίο εγώ διαφωνώ– είπε ότι δεν επιτρέπει, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον υπουργό να πηγαίνει πουθενά».

Παρά τις πολιτικές του διαφωνίες με την κυβέρνηση, ο Νίκος Καρανίκας εμφανίστηκε κάθετος στο θέμα της δημοκρατικής νομιμότητας. «Είμαστε με τη δημοκρατία ή με τον τραμπουκισμό, τον προπηλακισμό; Είμαστε με τις σέχτες ή είμαστε με τα σωματεία;», αναρωτήθηκε, τονίζοντας ότι η επίθεση στο νοσοκομείο της Νίκαιας ήταν έργο μιας μειοψηφίας που δεν εκπροσωπεί τους εργαζόμενους.

Η ανάρτηση που άναψε φωτιές

Η Έλενα Ακρίτα είχε προκαλέσει αίσθηση με κείμενό της στα social media, όπου απαντώντας στο ερώτημα αν δικαιούται κάποιος να εμποδίσει τον υπουργό, έγραψε μεταξύ άλλων: «Δικαιούται κάποιος να εμποδίσει τον υπουργό υγείας να επιθεωρήσει νοσοκομείο; Ναι. Τον συγκεκριμένο υπουργό ναι. Ούτε απ’ έξω να μην περάσει. Ούτε από το απέναντι πεζοδρόμιο».

Στην ίδια ανάρτηση κατηγορούσε τον κ. Γεωργιάδη για ψεύδη σχετικά με περιστατικά ύβρεων κατά γιατρών και για την έλλειψη ψηφιακού μαστογράφου στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, καταλήγοντας πως «θα μιλήσουν άλλοι για ό,τι έγινε εδώ».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση φαίνεται πως αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Νίκο Καρανίκα, ο οποίος πλέον τοποθετείται ανοιχτά κατά της βουλευτή, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες αντιλήψεις εντός της Αριστεράς.

«Δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία»: Τα βέλη για το reunion του Τσίπρα

Η κριτική του Νίκου Καρανίκα δεν περιορίστηκε μόνο στα τρέχοντα στελέχη του κόμματος, καθώς πήρε σαφείς αποστάσεις και από τον Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στην περίοδο της προεδρίας του, σημείωσε πως τα εσωτερικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονταν ουσιαστικά: «Ήταν ο ηγέτης αυτού του κόμματος που είχε τα προβλήματά του και έμπαιναν όλα κάτω από το χαλί, από ό,τι καταλάβαμε».

Σχετικά με τα σενάρια που θέλουν τον πρώην πρωθυπουργό να επιστρέφει ενεργά στην πολιτική σκηνή, ο κ. Καρανίκας εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός στον Status FM 107.7, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως καθαρά προσωπική επιλογή. «Είναι μια επανεμφάνιση για προσωπικούς λόγους και όχι για κοινωνικούς. Δεν τον κάλεσε καμία κοινωνία. Δεν υπάρχει ένα κοινωνικό κίνημα που να λέει “Έλα Τσίπρα”», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τον πολιτικό λόγο του Αλέξη Τσίπρα, περιγράφοντάς τον ως αντιφατικό, ενώ έδωσε τη δική του ερμηνεία για το timing των τελευταίων κινήσεων του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. «Υπάρχει ο ίδιος με τον ανερμάτιστο λόγο του, που Δευτέρα-Τρίτη λέει άλλα και Πέμπτη-Παρασκευή αλλιώς. Μετά την εμφάνιση της κυρίας Καρυστιανού βλέπουμε ότι αναγκάζεται να κάνει ένα reunion. Ένα reunion. Αυτό κάνει», κατέληξε, σφραγίζοντας με αυτή τη δήλωση την πλήρη διαφοροποίησή του από τον άλλοτε στενό του συνεργάτη.