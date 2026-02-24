Στα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τη διαρκή συζήτηση για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου των προοδευτικών δυνάμεων αναφέρθηκε ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο Open.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «εγώ τη σημαία της μάχης απέναντι σε αυτό το σύστημα του Μητσοτακισμού δεν την υποστέλλω. Είμαι όσο πιο ενωτικός γίνεται, αλλά θα είμαι και όσο πιο αποφασιστικός γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης κρατιέται, αλλά έχει τραυματιστεί ανεπανόρθωτα και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να κυβερνά τη χώρα. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μια αξιόπιστη προγραμματική φωνή στην αντιπολίτευση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι ο μόνος χώρος που μπορεί καθοριστικά να συμβάλει σε κάτι τέτοιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και γι’ αυτό και παραμένω. Τα κόμματα δεν είναι αθροίσματα από επιτροπές σοφών. Τα κόμματα δεν είναι ο προσωπικός ναρκισσισμός μας. Τα κόμματα εκφράζουν κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα. Εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις που θέλουν να εκφραστούν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία εργαζόμενη πλειοψηφία. Δηλαδή, να σας το πω αλλιώς, οι άνθρωποι που κινητοποιήθηκαν στη Νίκαια προχθές, οι γιατροί και το προσωπικό πρέπει να βρουν μία πολιτική προγραμματική έκφραση και να είναι αύριο σε αυτούς που θα κυβερνούν αυτή τη χώρα».

Για το προσκλητήριο ενότητας που έχει απευθύνει ο Σωκράτης Φάμελλος στις προοδευτικές δυνάμεις είπε: «Πάρα πολύ καλό το προσκλητήριο της ενότητας, αλλά ο γάμος θέλει δύο. Δηλαδή αν βλέπεις ότι έχεις ένα ΠΑΣΟΚ που βγαίνει σταθερά και λέει όχι, ε τότε τελειώνει το παραμύθι».

Ο Παύλος Πολάκης σχολίασε τα όσα έλαβαν χώρα στο Νοσοκομείο της Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας ‘Αδωνη Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα ανέφερε: «ο ‘Αδωνις πήγε στη Νίκαια με δυο εκστρατευτικά σώματα, ως άλλος Μπεν-Γκβιρ. Ο ένας παίρνει 1000 στρατιώτες για να επισκεφτεί το τέμενος Αλ-Ακσα και ο άλλος ΜΑΤ και ΟΠΚΕ για να πάει στο Νοσοκομείο της Νίκαιας και να στήσει προβοκάτσια, για να πάει αλλού την κουβέντα μετά τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, που πεθάναν όρθιοι απέναντι στους ναζιστές. Ήταν ντροπή το βίντεο με τον υπουργό Υγείας και τους τρεις ασφαλίτες να κρατάνε ένα γιατρό στο νοσοκομείο μέσα, με χειροπέδες. Ο κ. Γεωργιάδης νομίζει ότι έτσι συσπειρώνει ένα ακροδεξιό ακροατήριο, το οποίο βλέπει στο πρόσωπό του ‘Αδωνι αυτόν που τα βάζει με τους κομμουνιστές και επιδιώκει να γίνει έτσι πόλος εξουσίας στη Νέα Δημοκρατία».

Για την πρόσφατη άρση ασυλίας του, ανέφερε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του «πόσο εκδικητική είναι και του πώς κυβερνάει η Δεξιά του Μητσοτάκη. Η άρση της ασυλίας έγινε γιατί με μήνυση ο Σταμάτης Πουλής ισχυρίζεται ότι με αναρτήσεις και επειδή κατέθεσα ενόρκως στο δικαστήριο, επηρέασα τους δικαστές. Εγώ ήμουν αυτός που ανακάλυψε μια σειρά από σκάνδαλα στο ΚΕΕΛΠΝΟ που αφορούσαν στη διασπάθιση Δημοσίου χρήματος, τα οποία τα έστειλα στον εισαγγελέα με αποδεικτικά στοιχεία και ζήτησα να καταθέσω, όταν μετά από παρέμβαση Γεωργιάδη ο ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ), αποφάσισε να μην παραστεί στη δίκη για να προασπίσει το Δημόσιο συμφέρον».

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι για να αλλάξει αυτή τη χώρα πρέπει να αλλάξει και η Δικαιοσύνη.