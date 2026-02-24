Η Κάθριν Σορτ, κόρη του ηθοποιού Μάρτιν Σορτ και της εκλιπούσας ηθοποιού Νάνσι Ντόλμαν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο. Αποτελούσε ένα από τα τρία παιδιά που είχε υιοθετήσει το ζευγάρι στη διάρκεια του 30ετούς γάμου του, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2010 με τον θάνατο της Ντόλμαν από καρκίνο.

Οι αστυνομικές αρχές έσπευσαν τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στην κατοικία της στο Χόλιγουντ Χιλς της Καλιφόρνιας, όπου και τη βρήκαν νεκρή. Την είδηση μετέδωσε πρώτο το TMZ.

Η Κάθριν δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά στο Λος Άντζελες ως αδειοδοτημένη κλινική κοινωνική λειτουργός, με κύρια ενασχόληση την ψυχική υγεία και την προάσπιση συναφών ζητημάτων, συμμετέχοντας ενεργά σε οργανώσεις που στοχεύουν στη μείωση του κοινωνικού στίγματος γύρω από τις ψυχικές ασθένειες.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Κάθριν Χάρτλεϊ Σορτ», ανέφερε εκπρόσωπος του Μάρτιν Σορτ σε δήλωση. «Η οικογένεια Σορτ είναι συντετριμμένη από αυτή την απώλεια και ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η Κάθριν ήταν αγαπητή σε όλους και θα τη θυμόμαστε για το φως και τη χαρά που έφερε στον κόσμο».

Η απώλειά της γίνεται γνωστή μόλις μία ημέρα μετά την αυτοκτονία του ηθοποιού Ρόμπερτ Καραντάιν.

Στην οικογένειά της περιλαμβάνονται οι δύο νεότεροι αδελφοί της, Χένρι και Όλιβερ.

Ποιος είναι ο Μάρτιν Σορτ

Ο Μάρτιν Χέιτερ Σορτ OC, γεννημένος στις 26 Μαρτίου 1950, αποτελεί μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της καναδικής και διεθνούς κωμωδίας. Η φήμη του στηρίχθηκε κυρίως στις εκρηκτικές και γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις του σε σατιρικές εκπομπές σκετς, ενώ η καριέρα του εκτείνεται σε ταινίες, τηλεόραση και θέατρο. Η προσφορά του στον χώρο έχει αναγνωριστεί με δύο Primetime Emmy, δύο βραβεία Screen Actors Guild (SAG) και ένα Tony, ενώ το 2019 αναγορεύτηκε Αξιωματικός του Τάγματος του Καναδά.

Στη μικρή οθόνη ξεχώρισε με συμμετοχές στα SCTV και Saturday Night Live, δημιουργώντας αξέχαστους χαρακτήρες όπως ο Τζίμινι Γκλικ και ο Εντ Γκρίμλεϊ. Η τηλεοπτική του πορεία περιλαμβάνει επίσης τη σειρά Mulaney (2014–2015), το ψυχαγωγικό πρόγραμμα Maya & Marty (2016) και τη δραματική σειρά The Morning Show (2019). Παράλληλα, έχει αφήσει το στίγμα του και στο θέατρο του Μπρόντγουεϊ, πρωταγωνιστώντας σε μιούζικαλ του Νιλ Σάιμον, όπως το The Goodbye Girl (1993) και το Little Me (1998–1999), το οποίο του χάρισε το βραβείο Tony Α΄ Ανδρικού Ρόλου σε Μιούζικαλ, ενώ για το πρώτο ήταν υποψήφιος στην ίδια κατηγορία.

Στον κινηματογράφο έχει εμφανιστεί σε κωμωδίες που άφησαν εποχή, όπως τα Three Amigos (1986), Innerspace (1987), Three Fugitives (1989), Father of the Bride (1991) και Mars Attacks! (1996), ενώ η φωνή του έχει δοθεί σε διάσημες ταινίες κινουμένων σχεδίων όπως The Prince of Egypt (1998), Treasure Planet (2002), Madagascar 3: Europe’s Most Wanted (2012) και The Wind Rises (2013). Επιπλέον, έγινε ευρέως αναγνωρίσιμος για τη φωνή του στον Γάτο με το Καπέλο στη σειρά του PBS Kids, The Cat in the Hat Knows a Lot About That! (2010–2013).