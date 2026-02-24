Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο Action24 την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής πλατφόρμας railway.gov.gr, η οποία θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη θέση των τρένων.

Η πλατφόρμα, όπως τόνισε ο κ. Κυρανάκης, θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη και θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους να εντοπίζουν την ακριβή θέση κάθε αμαξοστοιχίας μέσω κινητού τηλεφώνου, με υψηλή ακρίβεια και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

«Είναι μια νέα δικλείδα ασφαλείας που αφορά τον γεωεντοπισμό τρένων και εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι «με ακρίβεια λίγων εκατοστών θα μπορούμε να βλέπουμε που είναι τα τρένα».

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πλέον «κάθε γονιός θα ξέρει που είναι το παιδί του και ότι στο Κέντρο Ελέγχου του ΟΣΕ μια ομάδα ανθρώπων που βλέπουν αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις όταν παραβιάζεται ένας κανόνας, η αποκλειστική τους δουλειά είναι αν ξαναγίνει ανθρώπινο λάθος και μπουν δύο τρένα στην ίδια γραμμή, αυτό το σύστημα βγάζει ειδοποίηση και ακινητοποιούνται τα τρένα με τις ενέργειες που κάνουν στο Κέντρο Ελέγχου για να μην έχουμε ποτέ ξανά σύγκρουση τρένων».

Το νέο σύστημα θα ξεκινήσει να καλύπτει τις αμαξοστοιχίες που εκτελούν το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη και σταδιακά κάθε εβδομάδα θα προστίθενται περισσότερα τρένα, με στόχο σύντομα να καλυφθούν και τα 140 που βρίσκονται σε λειτουργία.

Στη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε και στις κινητοποιήσεις των ιδιοκτητών ταξί και την πιθανότητα απεργίας διαρκείας, επισημαίνοντας: «Ας απειλούν όσο θέλουν οι ιδιοκτήτες ταξί. Δεν εκβιάζομαι, ούτε εγώ ούτε η κυβέρνηση επειδή ένας κλάδος δεν θέλει να βρει λύση σε τίποτα».

Όπως διευκρίνισε, την ηλεκτροκίνηση θα πρέπει να υιοθετήσουν μόνο συγκεκριμένοι οδηγοί ταξί. «Υπόχρεοι για το 2026 είναι 270 από τους 29.000», εξήγησε, υπενθυμίζοντας ότι ο νόμος ισχύει από το 2021. «Αυτοί ήταν υποχρεωμένοι να αλλάξουν αυτοκίνητο και τώρα εμείς τους υπερκαλύπτουμε τη διαφορά για να αγοράσουν ηλεκτρικό με 20.000 ευρώ και με φορολογικά κίνητρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας επίσης ότι «δεν είναι πλειοψηφία αυτοί που συμφωνούν με τον κ. Λυμπερόπουλο».