Περισσότερα από ένα εκατομμύριο ναρκωτικά δισκία, ράβδοι χρυσού και αδήλωτα μετρητά κάθε εθνικότητας βρέθηκαν στο στόχαστρο των αρχών το τελευταίο εξάμηνο. Οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, επιστρατεύοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τη μοναδική όσφρηση εκπαιδευμένων σκύλων, κατάφεραν να εντοπίσουν και να σταματήσουν τεράστιες ποσότητες λαθραίων προϊόντων σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

Ο «Έλβις» και τα κρυμμένα μετρητά

Η δράση των σκύλων-ανιχνευτών αποδείχθηκε καταλυτική για την αποκάλυψη αδήλωτων ρευστών διαθεσίμων. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο σκύλος Έλβις οδήγησε τους ελεγκτές στον εντοπισμό δεκάδων χιλιάδων ευρώ, δολαρίων και τουρκικών λιρών που μετέφεραν επιβάτες από την Κωνσταντινούπολη. Αντίστοιχες επιτυχίες σημειώθηκαν και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με τους σκύλους Hant και Camora, όπου κατασχέθηκαν μέχρι και χρυσά νομίσματα από επιβάτη που έφτασε από το Τορόντο.

Συνολικά, οι αρχές δέσμευσαν πάνω από 770.000 ευρώ και χιλιάδες δολάρια, ενώ στους Ευζώνους εντοπίστηκαν 3 ράβδοι χρυσού και τραπεζικές επιταγές τεράστιας αξίας.

Παράνομες εισαγωγές σκύλων και εμβολίων

Μια από τις πιο ιδιαίτερες περιπτώσεις που κατέγραψαν οι κάμερες των τελωνειακών ήταν ο εντοπισμός πέντε ζωντανών σκυλιών. Τα κουτάβια βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε φορτηγό με σερβικές πινακίδες στους Ευζώνους, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα ταυτοποίησης. Οι αρχές απαγόρευσαν την είσοδό τους στη χώρα, διατάσσοντας την επαναπροώθησή τους.

Παράλληλα, στο Τελωνείο Κήπων, οι ελεγκτές σταμάτησαν τη διακίνηση κτηνιατρικών φαρμάκων από την Τουρκία. Επρόκειτο για εμβόλια των οποίων η εισαγωγή απαγορεύεται αυστηρά στην Ε.Ε., καθώς θεωρούνται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Χτύπημα στα κυκλώματα ναρκωτικών και τσιγάρων

Στο μέτωπο της δίωξης ναρκωτικών, η πιο σημαντική υπόθεση αφορούσε τον εντοπισμό πάνω από 1.000.000 ναρκωτικών χαπιών στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Τα δισκία (μιδαζολάμη, τραμαδόλη κ.α.) βρέθηκαν στις αποσκευές επιβατών που κατευθύνονταν προς τα Τίρανα.

Την ίδια στιγμή, οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων άγγιξαν τα 4,7 εκατομμύρια τεμάχια, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν φορτία ακόμα και σε εγκαταλελειμμένες αποσκευές. Επιπλέον, στα Τρίκαλα, οι αρχές επέβαλαν πρόστιμο-μαμούθ ύψους 1.050.000 ευρώ σε επιχείρηση εμπορίας οχημάτων για 102 αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε παράνομη κυκλοφορία.