Σε τροχιά ολοκλήρωσης περνά μία ακόμη σημαντική συναλλαγή στην αγορά ακινήτων, καθώς η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταβίβασης εκτάσεων συνολικής επιφάνειας 323,4 χιλ. τ.μ. σε θυγατρικές της DIMAND, με συνολικό τίμημα 45,8 εκατ. ευρώ.

Η συναλλαγή αφορά ακίνητα στις θέσεις «Κτήμα Καμπά» και «Τρίγωνο Καμπά», στους Δήμους Παιανίας και Παλλήνης, και υλοποιήθηκε μέσω της 100% θυγατρικής της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, REDS.

Το αντικείμενο της συναλλαγής

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., με μοναδικό μέτοχο τη REDS, η οποία είναι ιδιοκτήτρια οικοπέδων συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στη θέση «Κτήμα Καμπά». Η μεταβίβαση πραγματοποιήθηκε προς την ARCELA LTD, 100% θυγατρική της DIMAND.

Παράλληλα, μεταβιβάστηκαν δύο επιπλέον οικόπεδα ιδιοκτησίας της REDS, συνολικής επιφάνειας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης. Το δεύτερο οικόπεδο περιλαμβάνει διατηρητέο οίκημα επιφάνειας περίπου 0,7 χιλ. τ.μ. Τα εν λόγω ακίνητα αποκτήθηκαν από τη ΘΩΜΑΪΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε., επίσης 100% θυγατρική της DIMAND.

Η αποτίμηση και το τίμημα

Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 45,8 εκατ. ευρώ. Ο προσδιορισμός του τιμήματος βασίστηκε στην οικονομική θέση της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σύμφωνα με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης, καθώς και στην αξία των προαναφερόμενων ακινήτων της REDS Μ.Α.Ε.

Η συναλλαγή έρχεται σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της 11ης Απριλίου 2025 και της 10ης Σεπτεμβρίου 2025 και σηματοδοτεί την οριστική μεταβίβαση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου γης σε μια περιοχή με αυξημένο αναπτυξιακό ενδιαφέρον στην Ανατολική Αττική.

Με το συγκεκριμένο deal, η DIMAND ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στον τομέα της αξιοποίησης και ανάπτυξης ακινήτων, ενώ για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ η συναλλαγή αποτυπώνεται ως σημαντική κεφαλαιακή κίνηση στο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της.

Η ανακοίνωση της DIMAND

Σε ξεχωριστή ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό, η DIMAND γνωστοποίησε την ολοκλήρωση της απόκτησης των ακινήτων.

ΠΙο αναλυτικά, γίνεται αναφορά στη μεταβίβαση από τη REDS Μ.Α.Ε. στην ARCELA LTD, 100% θυγατρική της DIMAND, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε., ιδιοκτήτριας έκτασης 319 χιλ. τ.μ. στην περιοχή «Κτήμα Καμπά», στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας.

Το τίμημα για τη συγκεκριμένη απόκτηση ανήλθε σε 44,6 εκατ. ευρώ και υπολογίστηκε με βάση την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με εφαρμογή της μεθόδου της προσαρμοσμένης καθαρής θέσης.

Παράλληλα, η ΘΩΜΑΪΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Μ.Α.Ε., 100% θυγατρική της DIMAND, απέκτησε από τη REDS δύο οικόπεδα επιφάνειας περίπου 4,4 χιλ. τ.μ. και 1,3 χιλ. τ.μ., επί του δεύτερου εκ των οποίων βρίσκεται διατηρητέο οίκημα 0,7 χιλ. τ.μ., έναντι τιμήματος 1,17 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα βρίσκονται στη θέση «Τρίγωνο Καμπά» του Δήμου Παλλήνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρηματοδότηση των συναλλαγών πραγματοποιήθηκε με δανειακά κεφάλαια.