Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά στο ηχηρό «Όχι» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους παγκόσμιους δασμούς με ένα νέο, στοχευμένο κύμα μέτρων προστατευτισμού που απειλεί να ταράξει ξανά το διεθνές εμπόριο.

Μετά την απόφαση 6-3 του Ανώτατου Δικαστηρίου, που ακύρωσε το μεγαλύτερο μέρος των δασμών της δεύτερης θητείας του επειδή υπερέβη τις εξουσίες του βάσει του νόμου περί διεθνών οικονομικών εκτάκτων αναγκών, ο Τραμπ αναζητεί τώρα νέα νομικά «όπλα» για να διατηρήσει τη σκληρή γραμμή στο εμπόριο. Οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου εξετάζουν επιβολή νέων «εθνικοασφαλιστικών» δασμών σε περίπου έξι κλάδους, από μεγάλες μπαταρίες και χυτοσίδηρο μέχρι βιομηχανικά χημικά και εξοπλισμό δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, αυτή τη φορά μέσω του διαβόητου Section 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962.

Η επόμενη μέρα για τους δασμούς Τραμπ

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σχεδιάζονται παράλληλα με τον ήδη ανακοινωμένο παγκόσμιο δασμό 15%, τον οποίο ο πρόεδρος μπορεί να διατηρήσει για πέντε μήνες ως προσωρινό «μαξιλάρι» εσόδων μετά την απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, ο Λευκός Οίκος σκοπεύει να ενεργοποιήσει νέο πακέτο μέτρων βάσει του Section 301 του Νόμου περί Εμπορίου, επιχειρώντας να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που αφήνει η δικαστική ακύρωση δασμών που απέφεραν μέχρι σήμερα πάνω από τα μισά έσοδα της δεύτερης θητείας. Τα προϊόντα που μπαίνουν στο «κάδρο» του Section 232 μέχρι στιγμής εξαιρούνται από τις υπόλοιπες επιβαρύνσεις, διαμορφώνοντας μια παράλληλη, «θωρακισμένη» ζώνη δασμών η οποία δεν επηρεάστηκε από την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Η κυβέρνηση έχει ήδη αξιοποιήσει το Section 232 για την επιβολή δασμών σε χάλυβα, αλουμίνιο, χαλκό, αυτοκίνητα, φορτηγά και ανταλλακτικά, επεκτείνοντας σταδιακά την ομπρέλα προστασίας και σε καταναλωτικά προϊόντα που περιέχουν αυτά τα μέταλλα. Οι έρευνες του υπουργείου Εμπορίου, που αποτελούν προϋπόθεση για την ενεργοποίηση νέων δασμών Τραμπ, είναι χρονοβόρες, αλλά όταν ολοκληρωθούν δίνουν στον πρόεδρο τη δυνατότητα να προσαρμόζει μονομερώς τα μέτρα, χωρίς ανάγκη έγκρισης από το Κογκρέσο. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι, «η προστασία της εθνικής και οικονομικής ασφάλειας της Αμερικής παραμένει κορυφαία προτεραιότητα» και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να αξιοποιήσει «κάθε νόμιμη αρμοδιότητα», μήνυμα ότι η σύγκρουση με τα δικαστήρια δεν σημαίνει υποχώρηση στη στρατηγική των δασμών.

Δασμοί Τραμπ σε κρίσιμους κλάδους υψηλής τεχνολογίας

Παράλληλα με τα νέα σχέδια, η ομάδα Τραμπ έχει ανοίξει εδώ και περίπου έναν χρόνο μέτωπο σε εννέα ακόμη κλάδους: ημιαγωγούς, φάρμακα, drones, βιομηχανικά ρομπότ και πολυπυρίτιο για φωτοβολταϊκά βρίσκονται ήδη υπό εξέταση με βάση υφιστάμενες διαδικασίες του Section 232. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου επιταχύνει τώρα την πολιτική βούληση για να ολοκληρωθούν αυτές οι έρευνες, καθώς ο Λευκός Οίκος αναζητά πιο στέρεες νομικές βάσεις για να διατηρήσει τον σκληρό πυρήνα της εμπορικής του ατζέντας. Ταυτόχρονα, το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει ριζική αναθεώρηση των ήδη ισχυόντων δασμών εθνικής ασφάλειας σε χάλυβα και αλουμίνιο: η ονομαστική επιβάρυνση σε αρκετά προϊόντα μπορεί να μειωθεί, αλλά το νέο μοντέλο θα χρεώνει δασμούς επί της συνολικής αξίας του προϊόντος, όχι μόνο επί του μετάλλου, κάτι που τελικά μπορεί να αυξήσει δραματικά το πραγματικό κόστος για τις επιχειρήσεις, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμιςον Γκριρ, άφησε να εννοηθεί ότι οι δασμοί Τραμπ θα «προσαρμοστούν» κυρίως στον τρόπο εφαρμογής για λόγους συμμόρφωσης, όχι ως ουσιαστική υποχώρηση. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι οι δασμοί παραμένουν το βασικό εργαλείο της κυβέρνησης, με μικρές μόνον εξαιρέσεις – έως τώρα έχει δοθεί περιορισμένη ανακούφιση κυρίως στις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ άλλοι κλάδοι συνεχίζουν να σηκώνουν το βάρος της πολιτικής προστατευτισμού.