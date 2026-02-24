Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας με επιβλητική νίκη επί του Ολυμπιακού έχοντας για πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και η «AS» τον αποθεώνει, τονίζοντας πως με το ρόστερ που διαθέτει είναι ουσιαστικά υποχρεωμένος να κατακτήσει τη Euroleague.

Οι «πράσινοι» στέφθηκαν κυπελλούχοι Ελλάδας με τη νίκη τους επί των «ερυθρόλευκων» και αισιοδοξούν για τη συνέχεια της σεζόν, με δεδομένο πως το τελευταίο δίμηνο τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, έχοντας πλέον στο ρόστερ τους και τον Χέιζ-Ντέιβις. Ένα ρόστερ που προκαλεί φόβο στους αντιπάλους, όπως ανέφερε και η ισπανική εφημερίδα.

Η «AS» εστίασε στο «τριφύλλι» λόγω της μεταγραφής του Αμερικανού φόργουορντ και της κατάκτησης του κυπέλλου Ελλάδας, γράφοντας τα εξής: «Στο γραφείο του και με ένα πούρο στο χέρι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναστάτωσε για ακόμη μία φορά την Euroleague. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω των social media την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τη φετινή σεζόν και για ακόμη δύο, έως το καλοκαίρι του 2028.

Το ποσό για αυτά τα δυόμισι χρόνια είναι ιλιγγιώδες για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: 10 εκατομμύρια ευρώ. Ένα συμβόλαιο που τον καθιστά τον τρίτο πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στη Γηραιά Ήπειρο, πίσω μόνο από τον Βάσα Μίτσιτς και τον νέο του συμπαίκτη Κέντρικ Ναν. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Μίτσιτς έχουν κοινή διαδρομή: Άλμα στο NBA ως αστέρες της Ευρωλίγκας, χωρίς επιτυχία, και γρήγορη επιστροφή στην Ευρώπη, όπου τους περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες και αστρονομικές απολαβές»

«H άφιξη του Χέιζ-Ντέιβις αλλάζει τις ισορροπίες στην Euroleague. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει ρόστερ-φόβητρο, υποχρεωμένο ουσιαστικά να κατακτήσει τον τίτλο σε ένα Final Four που θα διεξαχθεί στην έδρα του, στο OAKA της Αθήνας. Ο Αμερικανός φόργουορντ (31 ετών, 2,01 μ.), MVP του Final Four του 2025 με τη Φενέρ, έχει ήδη δείξει τι μπορεί να προσφέρει: Με μόλις λίγες προπονήσεις, οδήγησε τους «πράσινους» στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας και αναδείχθηκε MVP με μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ».