Με ανάρτησή του στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στο τρόπαιο του κυπέλλου Ελλάδας το οποίο κατέκτησε ο Παναθηναϊκός και έστειλε μήνυμα και για τα επόμενα.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν του Ολυμπιακού με 79-68 στον τελικό που έγινε στο Ηράκλειο έχοντας για MVP τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, με το τρόπαιο να φτάνει στα χέρια του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ.

Ο Γιαννακόπουλος ανέβασε στα social media φωτογραφία που τον δείχνει με το τρόπαιο στο γραφείο του και έκανε και τα… παράπονά του για το μέγεθος, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα του για τη συνέχεια της σεζόν, περιμένοντας και τα τρόπαια τόσο του πρωταθλήματος όσο και της Euroleague.

Ο ίδιος, άλλωστε, έχει τονίσει αρκετές φορές πως θα τα βάλει όλα στο… γνωστό τραπεζάκι στο Σούνιο και το επανέλαβε, γράφοντας: «Κοίτα που το μεγαλώσανε ώστε να μην χωράνε όλα μαζί στο τραπεζάκι… Ό,τι και να κάνετε εγώ θα τα χωρέσω!».