Ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τη στιγμή που ένας Χριστιανός ιεροκήρυκας σπρώχνεται από έναν κουκουλοφόρο άνδρα και δέχεται επίθεση στον εξοπλισμό του. Τα πλάνα περιγράφουν σκηνές κατά τις οποίες ο ιεροκήρυκας είναι περικυκλωμένος από άνδρες που καταφέρονται εναντίον του, καθώς προσπαθεί να μιλήσει μέσω μικροφώνου στην οδό Γουάιτσαπελ στο ανατολικό Λονδίνο.

Μέρος του εξοπλισμού του δέχεται επίθεση με κλωτσιές από έναν άνδρα που φοράει γκρι φόρμα και ένα φουσκωτό παλτό, την ώρα που ένας άλλος φωνάζει με μανία προς τον ιεροκήρυκα ρωτώντας τον «από πού κατάγεσαι;». Όταν ο ιεροκήρυκας απαντά «από το Λονδίνο», ο δεύτερος άνδρας συνεχίζει να ουρλιάζει και να κάνει χειρονομίες με τα χέρια του, προτού ένας τρίτος μουσουλμάνος που φοράει μάσκα πλησιάσει τον ιεροκήρυκα από πίσω και τον σπρώχνει με δύναμη.

Μιλώντας μετά το περιστατικό, ένας μουσουλμάνος που διαμένει στην περιοχή είπε σήμερα ότι οι άνθρωποι που λένε «κακά πράγματα» για όσους ακολουθούν το Ισλάμ πρέπει να τιμωρούνται. «Πολλοί Μουσουλμάνοι ζουν σε αυτήν εδώ την περιοχή», είπε, προσθέτοντας: «Αν [οι άνθρωποι] λένε κακά πράγματα [για τους Μουσουλμάνους], η αστυνομία ξέρει τι έχει να γίνει. Θα το πάρουν στα σοβαρά. Ίσως συλληφθεί, ίσως του δώσουν μια ευκαιρία να μην το πει αυτό». Ένας άλλος μουσουλμάνος από την ίδια ομάδα που περικύκλωσε τον ιεροκήρυκα, φώναξε: «εδώ είναι ανατολικό Λονδίνο, εδώ είναι το Γουάιτσαπελ, μια μουσουλμανική περιοχή» – και μάλιστα διαφώνησε με μια αστυνομικό της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση.

Η συμπλοκή έλαβε χώρα την ημέρα πριν από την έναρξη του Ραμαζανιού. Σε ξεχωριστό δεύτερο βίντεο, όπου ο χριστιανός ιεροκήρυκας προσπαθεί να μιλήσει, ένας μουσουλμάνος άνδρας που φοράει γυαλιά ηλίου και φόρμα του φωνάζει επανειλημμένα «δεν θέλουμε να λατρέψουμε έναν Εβραίο». Στη συνέχεια, εν μέσω της χαοτικής συμπλοκής ο μουσουλμάνος συνεχίζει να αστειεύεται λέγοντας: «δεν πιστεύουμε σε έναν Εβραίο».

Η επίθεση έγινε λίγο πριν η αστυνομικός υπερασπιστεί την ελευθερία του λόγου του ιεροκήρυκα, όταν η ομάδα ανδρών την περικύκλωσε για να παραπονεθεί ότι ο ιεροκήρυκας βρισκόταν «σε μουσουλμανική περιοχή». «Γιατί έρχεστε εδώ και θέλετε να λατρέψουμε έναν Εβραίο; Δεν καταλαβαίνω. Άκου, δεν θέλουμε να λατρέψουμε έναν Εβραίο», λέει ο άνδρας στον ιεροκήρυκα. «Έρχεστε εδώ και θέλετε να μας πείτε να λατρέψουμε έναν Εβραίο. Ναι, πηγαίνετε και λατρέψτε τον Εβραίο σας. «Πιστεύετε σε έναν μυστικιστικό ετοιμοθάνατο Θεό. Έναν θεάνθρωπο. Εμείς δεν πιστεύουμε σε έναν Εβραίο».

Ο Χριστιανός υποστήριξε ότι πήγε στην εν λόγω περιοχή για να «κηρύξει την αληθινή σωτηρία». Στο βίντεο φαίνεται να συνεχίζει να μιλάει μέσω μικροφώνου, παραθέτοντας αποσπάσματα από το Κοράνι και αμφισβητώντας το Ισλάμ. Σε απάντηση, ο μουσουλμάνος φωνάζει επανειλημμένα: «Ο θεός σας είναι Εβραίος. Έχουμε πολλούς σκλάβους Εβραίων εδώ».

Μετά το περιστατικό, ο Νάιτζελ Φάρατζ πρόσθεσε τη φωνή του στις αυξανόμενες φωνές υποστήριξης της γυναίκας αξιωματικού, η οποία επαινέθηκε ευρέως για τον τρόπο που χειρίστηκε τον καβγά, όπως αναφέρει το αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail.

Δείτε το βίντεο με την επίθεση στον ιεροκήρυκα: