Με το Μουντιάλ 2026 να πλησιάζει, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε πως υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για την ασφάλεια των ομάδων και των φιλάθλων που θα ταξιδέψουν στη χώρα για τους αγώνες.

Το Μεξικό είναι μία από τις τρεις χώρες (ΗΠΑ και Καναδάς οι άλλες δύο) που θα διοργανώσουν φέτος το Παγκόσμιο Κύπελλο και τα όσα γίνονται εκεί και ειδικά στην πολιτεία του Χαλίσκο μετά τον θάνατο του Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», προκαλούν ανησυχία.

Ο 60χρονος επικεφαλής του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αναταραχές στην πολιτεία του Χαλίσκο με οδοφράγματα, εμπρησμούς και συγκρούσεις, γεγονότα που κάνουν πάρα πολλούς να σκέφτονται αν θα είναι ασφαλές το να γίνουν εκεί αγώνες του Μουντιάλ 2026.

Είναι 13, συγκεκριμένα, οι αναμετρήσεις που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν στο Μεξικό κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι κατάσταση θα επικρατεί στη χώρα όταν έρθει η ώρα για την έναρξη της διοργάνωσης, η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ όμως είναι καθησυχαστική, τονίζοντας πως υπάρχουν όλες οι εγγυήσεις για να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες.

Η πρόεδρος του Μεξικού τόνισε πως οι δυνάμεις ασφαλείας εργάζονται για να αποκατασταθεί η τάξη και εμφανίστηκε βέβαιη πως δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με το Μουντιάλ 2026, λέγοντας πως οι αγώνες θα διεξαχθούν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα καθώς υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις από την πλευρά του κράτους.