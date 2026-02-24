Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες το Μεξικό θα φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ ήδη τις επόμενες εβδομάδες είναι προγραμματισμένες αναμετρήσεις play-offs. Ωστόσο, ένα νέο κύμα βίας ταράζει τη χώρα και εγείρει ερωτήματα για τις επιπτώσεις στη διοργάνωση.

Επιβάτες που κινούνται πανικόβλητοι στο αεροδρόμιο της Γουαδαλαχάρα υπό τον φόβο επίθεσης από καρτέλ ναρκωτικών, τουρίστες που απομακρύνονται προληπτικά από το δημοφιλές θέρετρο Πουέρτο Βαγιάρτα και εικόνες με πυκνούς καπνούς από φλεγόμενα λάστιχα και σούπερ μάρκετ συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών.

Αφορμή αποτέλεσε αστυνομική επιχείρηση στην πολιτεία Χαλίσκο κατά του Nemesio Oseguera Cervantes, γνωστού ως «El Mencho», ηγετικής μορφής του Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), περίπου 100 ημέρες πριν από το Μουντιάλ που θα συνδιοργανώσουν Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδάς.

Μέχρι πρότινος, στην Ευρώπη η συζήτηση επικεντρωνόταν σε ενδεχόμενο μποϊκοτάζ των ΗΠΑ, ως αντίδραση στην εξωτερική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Πλέον, όμως, στο προσκήνιο βρίσκεται ένα διαφορετικό ζήτημα: η εύθραυστη ασφάλεια στο Μεξικό.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ είχε ήδη από τα τέλη του 2025 θέσει ως προτεραιότητα τα μέτρα ασφάλειας και τις υποδομές ενόψει του Μουντιάλ, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν όλες οι αναγκαίες πρόνοιες για την προστασία ομάδων, φιλάθλων και επισκεπτών. Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, η δέσμευση αυτή αποκτά νέα βαρύτητα.

Η ισχύς των καρτέλ και οι ανησυχίες

Η βίαιη αντίδραση των καρτέλ, ιδίως στη Γουαδαλαχάρα, καταδεικνύει ότι το οργανωμένο έγκλημα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προκαλέσει χάος και ανασφάλεια. Η επιρροή των συμμοριών εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα, ακόμη και γύρω από τις τρεις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες: Μέξικο Σίτι, Γουαδαλαχάρα και Μοντερέι.

Οι δυνάμεις ασφαλείας εμφανίζονται συχνά ανεπαρκείς απέναντι σε βαριά οπλισμένες εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες επενδύουν τεράστια κέρδη από το λαθρεμπόριο κοκαΐνης και φαιντανύλης σε σύγχρονο οπλισμό, κυρίως αμερικανικής προέλευσης. Ήδη δύο αγώνες της πρώτης κατηγορίας στο Μεξικό έχουν αναβληθεί.

Αμφίβολη παραμένει και η διεξαγωγή του φιλικού της εθνικής Μεξικού με την Ισλανδία στην πόλη Κερέταρο, λόγω της κατάστασης ασφαλείας. Ο αθλητικός διευθυντής της Γερμανικής Ομοσπονδίας, Ρούντι Φέλερ, χαρακτήρισε την πρόσφατη κλιμάκωση «ανησυχητική», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί πριν την έναρξη του τουρνουά.

Πιθανή στενότερη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Όλο και πιθανότερο θεωρείται ότι οι κυβερνήσεις σε Μεξικό και Ουάσινγκτον θα εντείνουν τη συνεργασία τους ενόψει Μουντιάλ. Οι ΗΠΑ μπορούν να παράσχουν κρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα πληροφοριών, κάτι που –σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο– συνέβαλε στον εντοπισμό του «El Mencho».

Το γεγονός ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με αποφασιστικότητα, ακόμη και με το ενδεχόμενο θανάτου του καταζητούμενου, ερμηνεύεται ως αλλαγή στρατηγικής από την κυβέρνηση Σέινμπαουμ. Ο προκάτοχός της, Μανουέλ Λόπεθ Ομπραντόρ, είχε υιοθετήσει τη γραμμή «αγκαλιές αντί για σφαίρες», πολιτική που κατά τη διάρκεια της θητείας του συνοδεύτηκε από περίπου 200.000 βίαιους θανάτους, αρνητικό ρεκόρ για τη χώρα.

Η νέα στάση στέλνει σαφές μήνυμα προς τα καρτέλ ότι το κράτος είναι διατεθειμένο να πλήξει ακόμη και την ανώτατη ηγεσία τους. Παράλληλα, όμως, οι υποψήφιοι επισκέπτες του Μουντιάλ γνωρίζουν πλέον ότι το Μεξικό παραμένει χώρα υψηλού κινδύνου.

Όσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν θα πρέπει να σταθμίσουν οι ίδιοι το ρίσκο: μια χώρα με αξιοθαύμαστη φιλοξενία, αλλά και με τη δυναμική να μετατραπεί ανά πάσα στιγμή σε πυριτιδαποθήκη.