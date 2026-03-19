Μεταγραφικά ντέρμπι στην Ισπανία

Θα ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό που έχει μεγάλο ματς απόψε στην Ισπανία, χώρα στην οποία έχει και μεταγραφικούς στόχους για το καλοκαίρι. Και όχι μόνο αυτός… Και ο Ολυμπιακός έχει ξεχωρίσει κάποιους υποψήφιους στόχους στην Ισπανία και είναι πολύ πιθανό να έχουμε ντέρμπι το καλοκαίρι. Μεταγραφικά ντέρμπι που θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς ο Μαρινάκης σταθερά δίνει πολλά λεφτά για την ενίσχυση της ομάδας του και τώρα έχει αρχίσει να κινείται αναλόγως και ο Αλαφούζος. Θα είναι καυτό το καλοκαίρι για τους αιώνιους.

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ για Γιαννούλη

Ντέρμπι πάντως, για μεταγραφικούς λόγους, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πιθανό να δώσει και με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα για Έλληνα παίκτη. Ο λόγος για τον Γιαννούλη που θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από την Άουγκσμπουργκ και θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Τόσο οι ερυθρόλευκοι όσο και ο δικέφαλος του βορρά έχουν κάνει μια πρώτη συζήτηση με τον μάνατζερ του και προσεχώς θα τα ξαναπούν. Ο παίκτης έχει προτίμηση, δίνει τον πρώτο λόγο στον ΠΑΟΚ, αν όμως η πρόταση του Ολυμπιακού είναι αισθητά καλύτερη τότε τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν.

Δεν θα χάσει χρόνο με τον Ποντένσε

Για τον Ολυμπιακό θα σημειώσω κάτι και για τον Ποντένσε: Δεν πρόκειται να τραβήξει πολύ φέτος το θέμα της απόκτησής του ή όχι. Κανείς στον Πειραιά δεν θέλει να υπάρξει ξανά ένα σίριαλ σαν το περσινό, οπότε οι συζητήσεις με τους Σαουδάραβες θα γίνουν νωρίς, μόλις τελειώσει η σεζόν, με τους ερυθρόλευκους να στοχεύουν στο να κλείσουν το θέμα νωρίς. Δεν έχουν άλλωστε διάθεση να κάνουν την υπέρβαση και να δώσουν τρελά λεφτά για τον Πορτογάλο. Ο Ποντένσε θα πρέπει να ρίξει κατά πολύ τις απαιτήσεις του και να ελπίζει πως το ίδιο θα κάνουν και οι Σαουδάραβες, αν θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό.

Ψάχνεται ο Κουρμπέλης

Την επιστροφή του στην Ελλάδα επιθυμεί ο Κουρμπέλης, έχοντας αποφασίσει να αποχωρήσει από την Αλ Καλίτζ και τη Σαουδική Αραβία. Το θέμα είναι σε ποια ομάδα μπορεί να πάει. Ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό αλλά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, ενώ από ΑΕΚ ή ΠΑΟΚ δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον, τουλάχιστον προς το παρόν. Να γίνει η έκπληξη και να υπογράψει ο Κουρμπέλης σε επαρχιακή ομάδα; Πολύ δύσκολο μοιάζει κάτι τέτοιο, όχι και απίθανο όμως. Ο μάνατζερ του πάντως θα κάνει μια… βόλτα από τις μεγάλες ομάδες με την ελπίδα να προκύψει κάτι πολύ καλό.

Η βόμβα πριν τις βόμβες

Είχα χθες μια συζήτηση με άνθρωπο που ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και μου είπε το εξής: «Μη βιάζεσαι με τα μεταγραφικά». Γιατί να μη βιάζομαι με τα μεταγραφικά; Επειδή, λέει, ο Γιαννακόπουλος θα ρίξει πρώτα μια άλλη, πολύ μεγάλη βόμβα, πριν πάρουν σειρά και αυτές στα μεταγραφικά. Το τι ακριβώς ετοιμάζει ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ δεν το ξέρει κανείς παρά μόνο ο ίδιος. Σίγουρα πάντως αυτό το καλοκαίρι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για το ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα.

Ιβάνοβιτς για Άρη

Να κλείσω με μπάσκετ και με τον Άρη, ο οποίος φέρεται να έχει στα υπόψιν του για τη θέση του προπονητή τον Ιβάνοβιτς. Αυτό λένε στην Ιταλία, θεωρώντας πολύ πιθανή την αποχώρησή του από τη Βίρτους Μπολόνια. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ανακοινώσει τη συμφωνία με τον Τρινκιέρι, στον Άρη πρέπει να απαντήσουν, όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους αλλά και για ουσιαστικούς. Λεφτά άλλωστε, πλούσιο ιδιοκτήτη, έχουν και οι κίτρινοι πλέον, οπότε λογικό είναι να περιμένουν οι οπαδοί ότι θα αρχίσει από το καλοκαίρι η αναβάθμιση σε όλα τα επίπεδα. Και δεν γίνεται να χτιστεί δυνατή ομάδα αν δεν υπάρχει καλός προπονητής.