Ένας νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει την Ξυνιάδα με τον Ε65, στη Φθιώτιδα.

Πρόκειται για 21χρονο οδηγό ΙΧΕ από χωριό του Δομοκού, το αυτοκίνητο του οποίου συγκρούστηκε μετωπικά με λεωφορείο που πήγαινε να παραλάβει μαθητές, από χωριά της περιοχής.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και ο νέος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Δομοκό, καθώς και πλήρωμα της 7ης ΕΜΑΚ, το οποίο τελικά δε χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο.

Ο 21χρονος, που είχε παντρευτεί πρόσφατα και ήταν πατέρας ενός αγοριού, μόλις 1,5 ετών, απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας για να διαπιστωθεί ο θάνατός του.

Ο οδηγός του λεωφορείου διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Λαμίας. Είναι σοκαρισμένος και ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένος από τη σφοδρή σύγκρουση.

Προανάκριση για το τραγικό συμβάν, διενεργεί το ΑΤ Δομοκού, που ανέλαβε και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας μέχρι και τα δύο οχήματα να απομακρυνθούν από το σημείο με γερανό.