Υστέρηση 8%-10% σημειώνεται μέχρι στιγμής στις νέες κρατήσεις για το μαζικό μοντέλο τουρισμού -ήλιος και θάλασσα- στην Ελλάδα, εξέλιξη που αποδίδεται στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην ανασφάλεια των ταξιδιωτών να κάνουν πλάνα διακοπών για το φετινό καλοκαίρι, προτού γίνει πιο σαφής η κατεύθυνση των εξελίξεων.

Αντίστοιχη είναι η μείωση και ειδικά στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, η οποία βέβαια έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας προσέλκυσης επισκεπτών μέσω του οδικού τουρισμού, κάτι που δεν αποκλείεται να λειτουργήσει τελικά εξισορροπητικά. Η δε περιοχή της Χαλκιδικής έχει ήδη επηρεαστεί ελαφρώς ως προς τις νέες κρατήσεις για τον μήνα Μάιο, με τους ξενοδόχους και τους ανθρώπους του τουρισμού ευρύτερα να επικεντρώνουν την προσοχή τους στην επίσημη έναρξη της θερινής σεζόν, στις 25 Απριλίου. Τις παραπάνω εκτιμήσεις διατυπώνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γρηγόρης Τάσιος, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε) και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής.

Σχολιάζοντας σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο εξερχόμενος τουρισμός από τις πλούσιες χώρες της Μέσης Ανατολής ενδέχεται να μετακινηθεί προς επιλογές διαμονής πολυτελείας (κατηγορία luxury) στην Ελλάδα και ιδίως σε ελληνικά νησιά όπως η Μύκονος, ο Γρηγόρης Τάσιος θεωρεί ότι αυτό δεν είναι πιθανό να συμβεί, λαμβάνοντας υπόψη και την εικόνα της περσινής χρονιάς. Επισημαίνει ότι ο ελληνικός τουρισμός θα ωφεληθεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μόνο εάν και εφόσον η κατάσταση αρχίζει να επηρεάζει περισσότερο -λόγω γεωγραφικής εγγύτητας- τα δημοφιλή θέρετρα της Κύπρου, της Βόρειας Αιγύπτου και της Νοτιοανατολικής Τουρκίας. Σε αυτή την περίπτωση, το κενό που θα δημιουργηθεί ενδέχεται να καλυφθεί από ελληνικά θέρετρα, συμπεριλαμβανομένης πιθανώς και της Χαλκιδικής, η οποία είναι ο πέμπτος πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα, λέει.

Διαφορετική εκτιμάται ότι θα είναι η επίδραση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και με βάση τα διάφορα μέσα των τουριστικών αφίξεων. «Για παράδειγμα, από τον Απρίλιο οι ΗΠΑ θα έχουν 17 πτήσεις προς το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” της Αθήνας και δεν έχει ακυρωθεί καμία μέχρι στιγμής, κάτι που σημαίνει πως όσοι έχουν “κλείσει” να έρθουν στην Ελλάδα, θα έρθουν. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για την κρουαζιέρα, η οποία επηρεάζεται περισσότερο λόγω των δρομολογίων που ακολουθούν τα κρουαζιερόπλοια» σημειώνει. Yπενθυμίζεται πως, μεταξύ άλλων, η Celestyal Cruises ανακοίνωσε προ διημέρου ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης, καθυστέρησε την επανατοποθέτηση του κρουαζιερόπλοιου «Celestyal Discovery», ενόψει της έναρξης των κρουαζιέρων του στη Μεσόγειο. Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκε η κρουαζιέρα τριών διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», που επρόκειτο να εκκινήσει στις 3 Απριλίου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με έρευνα της Mabrian Technology, που δόθηκε στη δημοσιότητα προ ημερών και αξιολογεί την πρόθεση ταξιδίων για τους επόμενους τρεις μήνες, η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των κερδισμένων από την κρίση στο πεδίο του τουρισμού, αν και με μικρότερα οφέλη, σε σχέση με χώρες όπως η Ισπανία, η οποία φαίνεται ότι θα είναι η πιο ευνοημένη στην Ευρώπη από τη μετατόπιση της ζήτησης λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή. Ενώ η ζήτηση πέφτει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (-1,6 μονάδες στον σχετικό δείκτη, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025) και την Τουρκία, στην Ισπανία σημειώνεται αύξηση. Ακολουθούν κατά σειρά η Ιταλία και το Μαρόκο, ενώ η εικόνα για την Ελλάδα και τη Γαλλία είναι πιο συγκρατημένη.

Όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γιώργος Μπρουτζάς, διευθυντής του Οργανισμού Τουρισμού Χαλκιδικής, προς το παρόν δεν υπάρχουν βεβαιότητες για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, παρά μόνο εκτιμήσεις. Σε επίπεδο εκτιμήσεων, ο Γιώργος Μπρουτζάς αναμένει ότι η Ελλάδα δεν θα αντλήσει τουρισμό στην κατηγορία της διαμονής πολυτελείας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ότι οι τουρίστες πιθανότατα θα στραφούν περισσότερο στην Ισπανία και την Ιταλία, αλλά και ότι η Χαλκιδική και η Βόρεια Ελλάδα «ευνοούνται λίγο περισσότερο» σε σχέση με άλλους προορισμούς από το γεγονός ότι είναι δυνατή η άμεση οδική πρόσβαση στα θέρετρά τους.