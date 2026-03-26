Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου, όταν κατά τη διάρκεια της νυχτερινής καταμέτρησης διαπιστώθηκε η απουσία ενός 39χρονου κρατουμένου από το σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.



Ο συγκεκριμένος άνδρας ανήκε στην κατηγορία των «λογοτιμητών», καθώς λόγω του καθεστώτος ημιελευθερίας στο οποίο βρισκόταν, διέμενε σε μη φυλασσόμενα οικήματα των αγροτικών φυλακών έχοντας δώσει τον λόγο της τιμής του ότι δεν θα αποδράσει.



Παρόλο που είχε την υποχρέωση να εμφανίζεται αυτοπροσώπως κάθε πρωί και βράδυ ενώπιον των σωφρονιστικών υπαλλήλων, δεν παρουσιάστηκε στην προγραμματισμένη βραδινή αναφορά, επιλέγοντας να διαφύγει.



Αυτή την ώρα, οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.