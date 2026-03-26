Το ύψος του κατώτατου μισθού ανακοίνωσε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού:

«Συνεδρίασε σήμερα, 26 Μαρτίου 2026, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την εισαγωγική τοποθέτηση του πρωθυπουργού, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο την παροχή σύμφωνης γνώμης σχετικά με τον καθορισμό του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου για το έτος 2026.



Πρόκειται για αύξηση 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό (4,55%), ο οποίος διαμορφώνεται από τα 880 στα 920 ευρώ, καθώς και για αντίστοιχη αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, με ισχύ από την 1η Απριλίου 2026.



Η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 ανέρχεται στα 270 ευρώ μηνιαίως και 3.780 ετησίως (δηλ. από 4,2 έως 5,8 επιπλέον μισθοί), αύξηση 41,54%. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον στη 12η θέση μεταξύ των 22 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εφαρμόζουν νομοθετημένο κατώτατο μισθό.



Η αύξηση αφορά άμεσα περίπου 700.000 θέσεις στον ιδιωτικό τομέα, όλους όσοι λαμβάνουν επιδόματα συνδεδεμένα με τον κατώτατο μισθό – όπως τα επιδόματα μητρότητας, γονικής άδειας και ανεργίας– καθώς επίσης και το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επίσης θα δουν αύξηση στον μισθό τους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού έμμεσα συμπαρασύρει αυξητικά και τον μέσο μισθό, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», για το 2025 ανήλθε στα 1.516 ευρώ.



Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη αύξηση στον κατώτατο μισθό η οποία, σε συνδυασμό με τη σημαντική τόνωση της απασχόλησης, με την αύξηση των εισοδημάτων που απορρέει από την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 2.000.000 και πλέον εργαζόμενους, με το νέο ευνοϊκό πλαίσιο για τη σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας καθώς και με τη μείωση του φόρου εισοδήματος, συμβάλλει στη διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων».