Το ύψος του κατώτατου μισθού ανακοίνωσε στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, ο κατώτατος μισθός θα είναι στα 920 ευρώ, με την αύξηση να είναι στα 40 ευρώ.

«Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση με 41,5% σωρευτική πρόοδο από το 2019 και κέρδος πάνω από 3.780 ευρώ τον χρόνο. Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα. Ο στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ. Στην Ελλάδα οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι μόνιμες και επαναλαμβανόμενες».

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας επίσης στο υπουργικό, τόνισε αναφορικά με τις εξελίξεις στην περιοχή μας και κυρίως στη Μέση Ανατολή:

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να τη σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου».

Στις 15:00 θα γίνει αναλυτική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες και παραδείγματα για τον κατώτατο μισθό.