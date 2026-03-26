Στο ελληνικό στοιχείο που λείπει από το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League αναφέρθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου για τον φιλικό αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Παραγουάη την Παρασκευή (27/3).

Η Εθνική ομάδα επιστρέφει στη δράση με τα φιλικά παιχνίδια του Μαρτίου να σημαίνουν και την έναρξη της προετοιμασίας της για το UEFA Nations League που θα αρχίσει το φθινόπωρο και ο Γιοβάνοβιτς είπε τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και για τα φιλικά παιχνίδια: «Είχαμε πολύ μεγάλο ενθουσιασμένοι ότι θα τα καταφέρναμε. Υπάρχει και μία απογοήτευση που θα πρέπει να διαχειριστούμε. Τώρα είμαστε μπροστά σε φιλικά και δεν σας κρύβω ότι δεν είναι η ίδια αίσθηση. Τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη διοργάνωση, που θα είναι πρόκληση.

Έχουμε αρκετά νέα ομάδα που θα αποκτήσει την εμπειρία με τον χρόνο. Θα έχουμε περισσότερο εγωισμό και συγκέντρωση για τα επόμενα παιχνίδια. Να δώσουμε χρόνο σε όλους τους ποδοσφαιριστές και ίσως χρόνο για να διευρύνουμε λίγο το ρόστερ με παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και που δεν έχουν τόσες παραστάσεις. Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Από την άλλη οι παίκτες μου έχουν πολύ καλή διάθεση όταν έρχονται στην Εθνική».

Για τον Κοντούρη: «Είναι ένα καινούριο πρόσωπο που έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Είναι μέλος των Εθνικών σε πιο μικρές κατηγορίες. Είναι και σε μία θέση που ενδεχομένως μελλοντικά να μπορεί να ενισχύσει την Εθνική. Να τον δω λίγο και να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής. Υπάρχει πάντα ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Εθνική Ελπίδων».

Για τον Μάνταλο που ανακοίνωσε ότι σταματάει από την Εθνική: «Κενό θα αφήσει ο Πέτρος. Έχει κάνει πάνω από 70 παιχνίδια στην Εθνική. Ο Πέτρος ως παίκτης και προσωπικότητα βοηθούσε πάρα πολύ στο γήπεδο και στα αποδυτήρια. Ο ίδιος θεώρησε – για λόγους που εγώ μπορώ να καταλάβω – ότι ήρθε ο καιρός να σταματήσει. Να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Με τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και χρειάζονται και οι έμπειροι παίκτες».

Για το υλικό που έχει στη διάθεσή του: «Στο ελληνικό Πρωτάθλημα λείπει το ελληνικό στοιχείο από ομάδες που θα μπορούσαν να μας δώσουν λίγο παραπάνω βοήθεια. Θα ήμουν ενδεχομένως πιο άνετος εάν και στις μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο».