Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του νέο «τελικό», με τη Μονακό αυτή τη φορά για την 34η αγωνιστική της Euroleague και δύσκολα θα είναι διαθέσιμος ο Τζέριαν Γκραντ, μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό χέρι, όπως είπε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Αμερικανός τραυματίστηκε στον αγώνα με τη Ντουμπάι και έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού του χεριού.

Ο Γκραντ θα φοράει ειδικό νάρθηκα, παρ’ όλα αυτά είναι δύσκολο να αγωνιστεί, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο προπονητής των «πράσινων».

«Κάθε παιχνίδι είναι τελικός για εμάς. Έχουμε τρεις σερί νίκες, αλλά χάσαμε πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν. Κάθε παιχνίδι είναι κρίσιμο. Χάσαμε στο Μονακό. Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια που παίξαμε στην έδρα μας, το σταφ, οι παίκτες, ο κόσμος, πρέπει να είμαστε πολύ επιθετικοί. Πρέπει να νικάμε αυτούς τους τελικούς», είπε ο Αταμάν για το ματς με την ισόβαθμη Μονακό και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν θα παίξει ο Γκραντ.

«Δεν είμαι σίγουρος γι’ αυτό. Αύριο το πρωί θα δοκιμάσει. Θα είναι δύσκολο, έχει ένα μικρό κάταγμα στο χέρι. Δεν έχουμε χρόνο τώρα. Δεν έχουμε δικαιολογίες. Και ο γιος μου ο Σαρπ να έπαιζε αύριο, θα έπρεπε να πάρουμε το παιχνίδι», ήταν η απάντησή του.

Όσο για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που αποχώρησε πριν το τέλος της προπόνησης, είπε: «Δεν ξέρω, θα πάρω τα νέα από τον γιατρό, έχει έναν τραυματισμό στην προπόνηση, θα δούμε πόσο σοβαρός θα είναι».