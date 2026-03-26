Στιγμές τρόμου έζησε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων στο Αγρίνιο, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με ένοπλο ληστή κατά τη διάρκεια της βραδινής του βάρδιας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης (25/03/2026), όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο βενζινάδικο και, υπό την απειλή μαχαιριού, απαίτησε τα χρήματα από το ταμείο.

Ο δράστης, που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος και μαντίλι, κινήθηκε γρήγορα και απειλητικά, αιφνιδιάζοντας τον εργαζόμενο.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο υπάλληλος αναγκάστηκε να του παραδώσει περίπου 700 ευρώ, προκειμένου να αποφύγει τα χειρότερα. Αμέσως μετά, ο ληστής τράπηκε σε φυγή με σκούτερ μεγάλου κυβισμού, εξαφανιζόμενος από το σημείο πριν προλάβει να φτάσει η αστυνομία.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, με το σχετικό βίντεο να αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη και τις δραματικές στιγμές που βίωσε ο υπάλληλος.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, αξιοποιώντας το οπτικό υλικό αλλά και μαρτυρίες από την περιοχή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ανησυχία στην τοπική κοινωνία, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε νυχτερινές βάρδιες.