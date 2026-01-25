Ύστερα από πολύωρες απολογίες, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν τις πρώτες προφυλακίσεις στην υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε καταναλωτές μέσω παράνομου λογισμικού σε τουλάχιστον 20 πρατήρια υγρών καυσίμων στην Αττική.

Από τους οκτώ κατηγορούμενους που έχουν μέχρι στιγμής απολογηθεί, οι τέσσερις οδηγήθηκαν στη φυλακή με την επιβολή προσωρινής κράτησης, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, όπως η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και χρηματική εγγυοδοσία ύψους 10.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία για τους υπόλοιπους πέντε κατηγορούμενους, με τις απολογίες τους να αναμένεται να ολοκληρωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αυτή τη στιγμή, στο γραφείο του ανακριτή βρίσκεται ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ένας 43χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίων καυσίμων, ο οποίος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τον ρόλο που φέρεται να είχε στο κύκλωμα.