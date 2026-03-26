Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το έβδομο αίτημα της Ελλάδας για πληρωμή ύψους 1,18 δισ. ευρώ (884 εκατ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 294 εκατ. ευρώ σε δάνεια), στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του NextGenerationEU.

Μετά την αξιολόγηση του αιτήματος πληρωμής, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει ικανοποιητικά τα 20 ορόσημα και τους 6 στόχους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

«Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που συνδέονται με αυτό το αίτημα πληρωμής θα ωφελήσουν τους Έλληνες πολίτες και τις ελληνικές επιχειρήσεις, ιδίως μέσω της προόδου στην ενεργειακή μετάβαση, τις μεταφορές, την κοινωνική ένταξη, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την υγειονομική περίθαλψη και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», τονίζει η Επιτροπή.

Η πληρωμή στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη θετική γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής (ΟΔΕ) του Συμβουλίου και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε την έβδομη αίτηση πληρωμής στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Το ελληνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτηθεί με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια.

Με τη σημερινή θετική αξιολόγηση, το εν λόγω αίτημα πληρωμής θα φέρει τα κονδύλια που καταβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σε 24,62 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 3,96 δισ. ευρώ σε προχρηματοδοτήσεις που ελήφθησαν τον Αύγουστο του 2021 και 159 εκατ. ευρώ σε προχρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του REPowerEU που ελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2024. Αυτό αντιστοιχεί στο 68,5% του συνόλου των κονδυλίων του ελληνικού σχεδίου, με το 48 % όλων των οροσήμων και των στόχων του σχεδίου να έχουν εκπληρωθεί.

Τα κράτη μέλη πρέπει να υλοποιήσουν όλα τα ορόσημα και τους στόχους που εκκρεμούν έως τον Αύγουστο του 2026 και να υποβάλουν τα τελευταία αιτήματα πληρωμής έως το τέλος Σεπτεμβρίου.