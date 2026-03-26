Σε δηλώσεις που θα συζητηθούν προχώρησε ο πρώην επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI6, γιατί υποστήριξε ότι το Ιράν έχει το πάνω χέρι στον πόλεμο και όχι οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Μιλώντας σε podcast του Economist, ο Σερ Άλεξ Γιάνγκερ, ο οποίος ηγήθηκε της Βρετανικής Υπηρεσίας Μυστικών Πληροφοριών από το 2014 έως το 2020, τόνισε: «Το Ιράν έχει το πάνω χέρι, μετανιώνω που το λέω, αλλά έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα».

«Η αλήθεια είναι ότι οι ΗΠΑ υποτίμησαν το μέγεθος του εγχειρήματος και πιστεύω ότι, περίπου πριν από δύο εβδομάδες, έχασαν την πρωτοβουλία έναντι του Ιράν. Στην πράξη, το ιρανικό καθεστώς έχει αποδειχθεί πιο ανθεκτικό από ό,τι θα περίμενε κανείς», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι το Ιράν έχει λάβει ορισμένες σωστές αποφάσεις για την έκβαση του πολέμου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ.

«Πήραν ορισμένες σωστές αποφάσεις – ήδη από τον περασμένο Ιούνιο – σχετικά με τη διασπορά των στρατιωτικών τους δυνάμεων και την ανάθεση της εξουσίας για τη χρήση αυτών των όπλων, κάτι που τους έχει προσφέρει σημαντική επιπλέον ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτή την απίστευτα ισχυρή αεροπορική εκστρατεία», είπε ο Γιάνγκερ.

Ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει πει κάποια πράγματα» που θα έχουν επιβεβαιώσει στο Ιράν ότι «βρίσκονται σε έναν πόλεμο πολιτισμών… βρίσκονται σε έναν πόλεμο ύπαρξης». «Ενώ οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο που επέλεξαν οι ίδιες, και από αυτή την άποψη, αυτό έχει προσδώσει στο Ιράν μεγαλύτερη αντοχή σε σχέση με τους Αμερικανούς ομολόγους του», δήλωσε ο Γιάνγκερ.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι Ιρανοί «κατάλαβαν τη σημασία του ενεργειακού πολέμου, έθεσαν υπό έλεγχο τα Στενά του Ορμούζ και παγκοσμιοποίησαν τη σύγκρουση με τρόπο που τους παρέχει κάποια πλεονεκτήματα. Έπαιξαν καλά ένα δυνατό χαρτί».

«Λυπάμαι που το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο»

Ο Γιάνγκερ δήλωσε ότι, ως αξιωματικός της MI6 που «αντιμετώπισε τη βία και τη βαρβαρότητα του IRGC (Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης)» κατά το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του, λυπάται που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ιράν κερδίζει τον πόλεμο.

Είπε ότι η αντίδραση του Ιράν στο κύμα λαϊκών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο ήταν «βάρβαρη» και «φρικτή», υποστηρίζοντας ότι 10.000 Ιρανοί «πυροβολήθηκαν με πολυβόλα στους δρόμους» από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Την εποχή εκείνη, ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι είχε επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 5.000 ανθρώπων κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφέρει ότι ο αριθμός αυτός ανέρχεται σε τουλάχιστον 7.000.

Η εφημερίδα «New York Times» έγραψε αυτή την εβδομάδα ότι οι υποσχέσεις της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών, σχετικά με τη δυνατότητα να προκαλέσει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, συνέβαλαν στο να πειστούν οι ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο στη χώρα αυτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου αναφέρθηκε στις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια συνομιλιών με τον Τραμπ. Ωστόσο, ο Γιάνγκερ ανέφερε ότι, όσον αφορά την επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι προειδοποιήσεις των μυστικών υπηρεσιών είχαν αγνοηθεί.

«Ήταν μια αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών από κάθε άποψη», είπε. «Η κυβέρνηση Νετανιάχου ουσιαστικά κατέστησε σαφές ότι θεωρούσε ενοχλητική κάθε ιδέα ότι η Χαμάς δεν ήταν παρά υποχωρητική».