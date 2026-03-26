Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα δεξαμενόπλοιων εν είδει «δώρου» από τα Στενά του Χορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε ένα μυστηριώδες «πολύ μεγάλο δώρο» από το Ιράν την Τρίτη. Σήμερα αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη υποσχέθηκε ότι θα επέτρεπε τη διέλευση «οκτώ μεγάλων δεξαμενόπλοιων» με πετρέλαιο από τα Στενά του Χορμούζ αλλά τελικά άφησε να περάσουν δέκα.

Ορισμένα από αυτά φέρουν σημαία Πακιστάν, πρόσθεσε, μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο. Όπως είπε, η χειρονομία αυτή δείχνει ότι η Ουάσινγκτον «διαπραγματεύεται με τους σωστούς ανθρώπους» στο Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα έπρεπε να μπορεί να χρεώνει «διόδια» για τη διέλευση από το Χορμούζ αλλά «το κάνει».

Ο Τραμπ είπε ότι μία από τις επιλογές είναι να θέσει υπό τον έλεγχό του το πετρέλαιο του Ιράν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα μιλήσει άλλο για το θέμα αυτό.